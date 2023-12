La segunda temporada de “Sweet Home” (“Dulce hogar” en español) se estrenó en Netflix el 1 de diciembre de 2023, pero los fans de la serie surcoreana basada en el webtoon homónimo de 2017 de Kim Kan Bi y Hwang Young Chan, ya preguntan por una tercera entrega.

Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young, Go Min Si, Park Gyu Young, Yoo Oh Seong, Oh Jung-se, Kim Mu Yeol y Jin Young son algunos de los actores que conforman el reparto de los nuevos capítulos, dirigidos también por Lee Eung-bok.

En los primeros diez episodios, cuando los humanos se transforman en monstruos feroces y siembran el terror, un adolescente atormentado y sus vecinos luchan por sobrevivir... y aferrarse a su humanidad.

Mientras que en la segunda entrega de “Sweet Home” sigue a los supervivientes de Green Home y a Hyun-su, cada uno de los cuales lucha por sobrevivir en nuevos lugares, mientras emergen otros seres y fenómenos misteriosos, y nadie está a salvo de la infección. Entonces, ¿habrá temporada 3?

“SWEET HOME”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. En febrero de 2023, Netflix renovó la serie coreana dirigida por Lee Eung-bok y Jang Young-woo para una segunda y tercera entrega, es decir, sin importar el desenlace y el resultado de los nuevos episodios, la continuidad está más que asegurada.

Al final de la temporada 2 de “Dulce hogar”, Yi‑kyung corre peligro de muerte, y la niña intenta salvarla. En tanto, en las ruinas del laboratorio, los soldados descubren a otros supervivientes que no son lo que parecen, así que el camino para la nueva entrega está preparado.

Por lo pronto, la tercera temporada no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a finales de 2024 o incluso en algún momento del 2025, considerando que la segunda tanda de episodios llegó a la popular plataforma de streaming tres años después del estreno de la primera parte.

¿Song Kang será parte de la tercera temporada de “Sweet Home”? A pesar de que el actor surcoreano debe completar su servicio militar obligatorio, Netflix aseguró que retomará su papel de Hyun-soo para ambas temporadas.

¿Qué pasará con Pyeon Sang-wook (Lee Jin-wook) en la temporada 3 de la serie surcoreana "Sweet Home"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SWEET HOME”?

La segunda temporada de “Sweet Home” está disponible en Netflix desde el 1 de diciembre de 2023, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.