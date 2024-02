A propósito del estreno de la segunda temporada de “The Family Stallone”, reality de Paramount+ donde Sylvester Stallone, el legendario actor de 77 años, brinda acceso directo su vida diaria junto a su esposa Jennifer Flavin y a sus hijas: Sophia, Sistine y Scarlet, te contamos quiénes son estás últimas y a qué dedican.

Las tres hijas de la estrella reconocida por interpretar a Rocky Balboa son producto del matrimonio del actor con la modelo Jennifer Flavin, con quien se casó en 1997. Todos son parte del reality producido por MTV Entertainment Studios y Bunim/Murray Productions y que empezó su segunda entrega el 21 de febrero de 2024.

De hecho, “The Family Stallone” se centra en la paternidad de Sylvester Stallone, así que es importante conocer un poco más de Sophia, Sistine y Scarlet, tres de sus cinco hijos.

¿QUIÉNES SON LAS HIJA DE SYLVESTER STALLONE Y A QUÉ SE DEDICAN?

Sophia Rose Stallone

Sophia Rose Stallone, la primera hija del matrimonio Stallone y Flavin, nació el 27 de agosto de 1996 en Miami. Cuando tenía tan solo 2 meses de edad, se sometió a una cirugía debido a una malformación congénita de una válvula cardíaca. Repitió el proceso en 2012.

La joven de 27 años se graduó en moda en la Universidad del Sur de California en 2019, con un título de la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo. Actualmente, presenta el podcast Unwaxed con su hermana Sistine.

Jennifer Flavin contó en una entrevista con Paris Match que Sophia Rose es la que más se parece a su padre. “Tienen un vínculo muy especial, piensan igual e incluso tienen los mismos gestos. Sophia es el amor de su vida”, señaló.

Sophia Rose Stallone junto a su padre Sylvester Stallone el día de su graduación (Foto: Sylvester Stallone/ Instagram)

Sistine Rose Stallone

Sistine Rose, que nació el 27 de junio de 1998 en Los Ángeles, firmó con IMG Models en 2016, desde entonces, desfiló en la pasarela de Chanel, apareció en la portada de la revista Town & Country y protagonizó una sesión de fotos del calendario de adviento de la revista Love.

En conversación con The Hollywood Reporter, la segunda hija de Sylvester Stallone admitió estar encantada de seguir los pasos de su madre. “Soy buena para modelar porque no tengo que hablar. (Actuar) es algo con lo que se nace. Mi madre es modelo. He soñado con ser modelo desde pequeña”.

Sistine Rose, que tiene 25 años, se graduó de Notre Dame High School en Sherman Oaks, California, en 2017. Dos años después, incursionó en la actuación con la película de terror “47 Meters Down: Uncaged” y en el 2021 participó en “Midnight in the Switchgrass” junto a Bruce Willis, Megan Fox y Machine Gun Kelly.

Sistine Rose Stallone es la segunda hija de Sistine Rose Stallone y Jennifer Flavin (Foto: Sistine Rose Stallone/ Instagram)

Scarlet Rose Stallone

Scarlet Rose, la última hija de Stallone y Flavin, nació el 25 de mayo de 2002 en Los Angeles. En 2016, ganó una competencia de atletismo, algo que su orgulloso padre compartió en su cuenta de Instagram, de hecho, la llamó “The Flash”.

En 2021, se graduó de la escuela secundaria en Campbell Hall en Studio City, California. La joven que tiene 21 años dijo en el tráiler de “The Family Stallone” que quiere seguir los pasos de su padre. “Cuando era más joven, me enamoré de la actuación” contó Scarlet, quien apareció junto a su padre en la película de “Reach Me” (2014) y en la serie “Tulsa King” (2022).

Pero al parecer también ha sido influenciada por su madre, ya que en febrero de 2024, debutó como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York en el desfile de Tommy Hilfiger.