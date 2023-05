¿Las Kardashian-Jenner están a punto de ser destronadas? “The Family Stallone” es un nuevo reality show que llegará a Paramount+ y tendrá como protagonistas a la familia de Sylvester Stallone. En el programa de televisión, podremos ver al icónico actor de acción en una faceta completamente diferente: un amoroso esposo y padre. Conoce aquí a todas las celebridades que podremos ver en pantalla.

Si eres fanático de las series al estilo “Keeping Up With The Kardashians” o “Los Montaner”, entonces esta nueva producción será perfecta para ti.

Sobre todo si eres fanático del protagonista de películas como “Rambo” y “Rocky”. Además, estará acompañado de su esposa y sus tres hermosas hijas.

“The Family Stallone” se estrenará el 17 de mayo de 2023 a través de la plataforma de Paramount+. Antes de continuar, mira aquí el tráiler.

LISTA DE PARTICIPANTES DE “THE FAMILY STALLONE”

1. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone es una de las estrellas de cine más reconocibles de Hollywood. Saltó a la fama en 1974 cuando coprotagonizó “The Lords of Flatbush”. Sin embargo, uno de sus papeles más conocidos fue como Rocky Balboa en la franquicia sobre el boxeador. Hasta la actualidad, es un rol que se mantiene vigente luego de su aparición en las películas de “Creed”, donde entrena al hijo del difunto Apollo.

Ahora deja de lado su pantalla de fortachón para mostrar la realidad de su vida familiar a sus 76 años. Pese a sus negativas de formar parte del reality show, terminó siendo el más emocionado por el proyecto.

2. Jennifer Flavin Stallone

Jennifer Flavin Stallone es la esposa de Sylvester, a quien conoció en 1988. Ella también tuvo participación en el mundo del entretenimiento, pues se ha desempeñado como modelo desde que tenía 19. Asimismo, ha hecho algunas apariciones en películas como “Rocky V”. Sin embargo, a sus 54, tiene su propia empresa de cuidado de la piel llamada Serious Skincare.

Jennifer Flavin es la "Reina" de la casa en "The Family Stallone", pues es la esposa de Sylvester y madre de sus hijas (Foto: Paramount+)

3. Sophia Rose Stallone

Sophia Rose Stallone es la mayor de las hijas de Sylvester Stallone y tiene 26 años. La joven estudió Comunicaciones en la Universidad del Sur de California y ahora se desempeña como influencer y modelo. Asimismo, tiene su propio Club del Libro virtual en Instagram, donde recomienda sus obras favoritas.

4. Sistine Rose Stallone

Sistine Rose Stallone es la segunda hija de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin. Tiene 24 años y, como su madre, decidió dedicarse al modelaje. Pueden haberla visto en algunas pasarelas como Dolce & Gabbana y en las portadas de importantes revistas.

Sistine Rose Stallone es el "Riesgo" de la casa en "The Family Stallone" y tiene un podcast llamado "Waxed" (Foto: Paramount+)

5. Scarlet Rose Stallone

Scarlet Rose Stallone es la menor de las tres hijas y, en su caso, optó por seguir los pasos de su padre e incursionar en la actuación. Con tan solo 20 años, ya ha aparecido en títulos como “Tulsa King” y “Reach Me”.