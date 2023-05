Desde que trabajaron juntos en “Rocky IV” (1985), Dolph Lundgren y Sylvester Stallone han colaborado en varias producciones cinematográficas; y como era de esperarse, las largas jornadas hicieron que entre ellos se forme una gran amistad, que obviamente no estuvo ajena a algunos altibajos, que incluso llegaron a presentarse mientras filmaban una película. Tal es el caso de la vez que el actor sueco casi golpea a su compañero en la grabación de “Los indestructibles” (“The Expendables”, en inglés).

¿Qué pasó para que el también director y guionista pensara en agredir físicamente al histrión estadounidense? ¿Cómo logró contener su ira? Esta y otras interrogantes te las contestamos en los siguientes párrafos.

Una escena de la película "Los indestructibles" (Foto: Millennium Media / Millennium Films / Lionsgate)

CUANDO DOLPH LUNDGREN CASI GOLPEA A SYLVESTER STALLONE EN “LOS INDESTRUCTIBLES”

Dolph Lundgren contó que el incidente ocurrió mientras filmaban una escena de la película que se estrenó en 2010. Aunque él sentía que daba lo mejor, todo lo contrario percibió Sylvester Stallone, quien no dudó en llamarle la atención; algo que no tendría nada de malo, si es que no lo hubiera hecho delante de todos sus compañeros.

“Tuvimos buenos y malos momentos, como una especie de familia hasta cierto punto. Fue muy duro conmigo en una escena de ‘The Expendables’ en la que me gritó un poco frente a todo el equipo y me hizo hacer unas 20 tomas de una escena. Fue como: ‘Mi abuela podría hacerlo mejor que eso. ¡Qué diablos! ¿Qué estás haciendo?’. Y ya sabes, básicamente delante de todo el mundo, y también había prensa allí ese día, prensa internacional”, contó en un episodio de In Depth With Graham Bensinger.

Tras el llamado de atención, el equipo tomó un descanso que fue aprovechado para almorzar, pero la autoestima de Lundgren estaba herida, por lo que se sentía muy furioso y quería volver a confrontar a Stallone.

El actor Dolph Lundgren interpretando a Gunner Jensen en "Los indestructibles" (Foto: Millennium Media / Millennium Films / Lionsgate)

“Recuerdo que estaba llorando un poco, pues estaba realmente molesto. Llamé a mi esposa en ese momento y básicamente le dije: ‘Si dice una palabra más, lo noquearé y a la mierda esta película, me voy de aquí. Solo voy a golpearlo y marcharme’”, relató.

Dolph estaba listo para el contraataque, por lo que ni bien ingresó al set, sintió un clima de tensión hasta que su propio amigo se le acercó a disculparse por lo que había hecho: “Me dieron un golpecito en la espalda y era Sly. Él estaba como: ‘Lo siento por eso. Hagamos otra toma y sigamos adelante’”.

Dolph Lundgren y Sylvester Stallone intercambian "golpes" a modo de broma durante la conferencia de prensa, antes del estreno de la película "The Expendables" en Kiev el 7 de agosto de 2010 (Foto: Genya Savilov / AFP)

Después de las disculpas todo quedó olvidado por parte del actor sueco, quien reconoció que Stallone era un poco “loco”, y pese a que tuvieron algunos roces en diferentes momentos, se respetan; por eso es que su amistad sigue intacta.

¿Qué hubiera pasado si la estrella de Hollywood no se hubiese disculpado? Quizá no hubiéramos visto en las películas de “The Expendables” a Dolp Lundgren, pero lo peor hubiera sido que las cosas entre ellos acabaran muy mal con el fin de su amistad.