A día de hoy, todos recordamos a “Rocky” como una película magistral que catapultó al estrellato a su protagonista, Sylvester Stallone, quien además fue el encargado de escribir toda la historia. Cada diálogo, cada referencia y cada escena fueron clave para el éxito de la cinta, pero lo que ningún fanático se imagina es que existió la posibilidad de que el producto final luzca un tanto diferente.

Todo se debe a que, durante las grabaciones del largometraje, los productores tomaron la decisión drástica de eliminar una escena que a la postre se vería en las salas de cine y que representaría un gran significado para aquellas personas que la vieron. Era una parte de la ´película que reflejaba al fuerte personaje en su lado más débil y frágil ante el mundo entero.

Si bien la elección ya se había tomado, apareció Sylvester Stallone para evitar que la escena se elimine, aunque tuvo que hacer mucho para lograr su cometido y ahora recapitularemos ese momento.

LA ESCENA DE “ROCKY” QUE SE IBA A ELIMINAR

En declaraciones a Jake’s Takes, Sylvester Stallone recordó la película “Rocky” y se animó a confesar que hubo una parte del producto que no iba a salir porque habían decidido en no grabar tal escena.

Se trata de la parte que nos sitúa en una noche antes de la pelea entre Rocky y Apollo, en el momento que el protagonista regresa a su casa y ve a Adrian en la cama y le revela que no se sentía muy bien.

En ese momento, Rocky le cuenta a su amada que él no se siente que puede ganarle a Creed, pero quisiera, al menos, quedar de pie hasta el último asalto y así demostrarse a sí mismo que no es un vagabundo más de su barrio.

Como recordaremos, Balboa no la pasaba nada bien en su vida y sufría muchas limitaciones, incluso no sabía ni leer. Para colmo, su anterior jefe no ridiculizaba y nunca creyó en él.

Rocky y Adrian en la escena que iba a ser eliminada (Foto: Chartoff-Winkler Productions)

¿QUÉ HIZO ROCKY PARA EVITAR QUE LA ESCENA SE ELIMINE?

De acuerdo a lo expresado por el actor, los productores dijeron que esa escena no iba a ir, por lo que él se encargó de tratar de convencerlos de que sí sea grabada.

Los que estaban al mando del rodaje le dieron a Stallone una sola oportunidad para grabar esa parte, así que él tuvo que arriesgarse y hacerlo de golpe, pues no habrían más tomas.

“Le dije al productor que iban a cortar la escena más importante, en la escena en la que voy a la arena y vuelvo y le digo a Adrian: ‘No puedo ganar. Imposible. Él es genial, yo no. Pero si puedo sobrevivir, si puedo estar de pie esta noche, sé que valgo algo. No soy un vagabundo más del barrio’. Me dijeron que me darían solo una toma. Y gracias a Dios no me olvidé de mis líneas. No hubo sacudidas de la cámara. Una toma. Corte. Lo desconectaron y el resto es historia”, comentó.