Es un fenómeno global que impacta a todos. Ya sea sobre el escenario, en los estudios de grabación y hasta en los cines, todo lo que toca Taylor Swift se convierte en oro y no es para menos, pues es la cantante del momento en Estados Unidos y prácticamente en cualquier rincón del mundo, tanto así que su concierto “Taylor Swift: The Eras Tour” fue llevado a la pantalla gigante —recaudó más de 200 millones de dólares— y ahora llegará al streaming gracias a Disney Plus.

El concierto que generó un desenfreno total el año pasado llegó a los cines en octubre y de inmediato los fanáticos se apersonaron a las salas para vivir dicho suceso. Es más, en redes sociales se viralizaron momentos curiosos, en los que los fanáticos permanecían de pie cantando las canciones y bailándolas, como si de verdad estuvieran en el recital de la artista estadounidense. Esto es algo que no cualquier artista podría provocar, así que solo queda reconocer a Taylor Swift por eso y por lo que se viene.

Luego de su paso por la sala de los cines, la película del concierto, la cual estuvo nominada para los Globos de Oro en la categoría de Logro cinematográfico y de taquilla, estuvo disponible para alquiler en línea, consiguiendo unos cuantos miles de dólares más, pero ahora que llega a la plataforma de Disney Plus se espera que esta producción llegue a masas jamás antes vistas y que no haya ningún fanático que se pierda la enorme energía de experimentar un bellísimo recital. ¿Listo o lista para disfrutar ese momento?

Taylor Swift tiene el privilegio de ser una de las cantantes más famosas del mundo gracias a su persistente trabajo desde que era muy joven (Foto: Taylor Swift / Instagram)

“TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR” ARRIBA A DISNEY PLUS CON VARIAS NOVEDADES

Los que tuvieron la oportunidad de ver la película en la sala de cines pudieron percatarse de que no todo el show estaba en lo proyectado y que algunas canciones habían sido recortadas. Y es que la producción tomó la decisión de sacar unos cuantos temas musicales debido al tiempo que estaba siendo muy largo y, a mi opinión, no iba a parecer un concierto, sino una película al estilo de “Oppenheimer” o de cualquier cinta de Marvel. Al final, el producto quedó con una duración de 2 horas con 45 minutos.

Si bien muchos de los fans expresaron su desazón por ese recorte, finalmente disfrutaron el show. Pero ahora todo será diferente y mucho mejor. Y es que Disney Plus anunció que emitirá el concierto completo, incluyendo el tema “Cardigan”, que había sido eliminado de lo que se vio en los cines y, para la emoción de muchos, eso solo es una parte de las sorpresas, ya que aún hay más por revelar.

También se dio a conocer que, tras el concierto en sí, se presentarán cuatro canciones en versión acústica, las cuales eran un misterio, pero que luego se dieron a conocer algunas durante los programas de “Good Morning America” que se emitieron en la semana previa al estreno. Es decir, unos días antes del 14 de marzo. Estos temas musicales son “Maroon” y “Death by a Thousand Cuts”.

Con todo lo adicional, la película que se transmitirá por Disney Plus tendrá una duración de 3 horas y media, de acuerdo con la página del servicio de streaming.

La estadounidense Taylor Swift cantando una canción durante su gira "The Eras Tour" (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”?

En un principio se esperaba que este material llegase a los dispositivos de todos el día 15 de marzo, pero ahora será un día antes. En otras palabras, Disney Plus programó el estreno de “Taylor Swift: The Eras Tour” para el jueves 14 de marzo en todo el mundo, excepto para Turquía, territorio que recién podrá disfrutar de ese contenido en el mes de abril.

Como es de costumbre en los estrenos digitales en las diferentes plataformas de streaming, el estreno no será a la misma hora en todo el mundo debido a las zonas horarias. Lo que se conoce es que será a las 6 p.m. (hora del Pacífico) y 9 p. m. (hora del Este) en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta eso hay que calcular para los otros países.

México: 7 p. m.

Costa Rica: 7 p. m.

El Salvador: 7 p. m.

Guatemala: 7 p. m.

Honduras: 7: p. m.

Nicaragua: 7 p. m.

Perú: 8 p. m.

Colombia: 8 p. m.

Ecuador: 8 p. m.

Panamá: 8 p. m.

Bolivia: 9 p. m.

Puerto Rico: 9 p. m.

República Dominicana: 9 p. m.

Venezuela: 9 p. m.

Argentina: 10 p. m.

Chile: 10 p. m.

Paraguay: 10 p. m.

Uruguay: 10 p. m.

España: 3 a. m. (del viernes 15)

¿CÓMO VER “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”?

El concierto de Taylor Swift, como ya lo mencioné se puede ver en la plataforma de Disney Plus desde el 14 de marzo en la hora especificada según tu país, así que necesitas tener una cuenta en dicha plataforma con un paquete contratado vigente.

TRÁILER DE “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”