Tekashi 6ix9ine no deja de ser noticia por su accionar fuera de los escenarios, en especial por los polémicas que protagoniza en redes sociales, en donde se ha peleado con Anuel AA luego de que este se enfrascase en un debate con Yailin La Más Viral, su ex y madre de su hija. Ahora, el amigo y colega del intérprete de “China”, Arcángel, salió en su defensa y atacó al rapero, quien otra vez no se quedó callado.

El intéprete de rap se ha convertido en un amigo especial de Yailin desde que ambos trabajaron juntos en una canción. Esa complicidad y consideración quedó en evidencia después de que Tekashi criticase a Anuel por los supuestos abusos físicos que cometió en contra de Yailin.

El asunto creció en intensidad al punto que el estadounidense retó al boricua a liarse a golpes para resolver sus diferencias. Algunos días más tardes, la bronca entre ambos ha sido reavivada pero por un tercero: Arcángel.

Tekashi no deja de lucirse con Yailin La Más Viral en redes (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

ARCÁNGEL LLAMA “RATA” A TEKASHI 6IX9INE

Un audio, que se ha viralizado, muestra a Arcángel conversando con personas a las que no se identifica respecto a la actitud de Tekashi. En ese contexto, el cantante de música urbana llamó a 6ix9ine “rata”.

“Para mí los dos son unas ratas. Oye lo que te estoy diciendo. Anuel para mí es otra rata… Apuntalo otra vez, que te lo estoy diciendo yo. Pero yo no puedo aceptar que venga otra rata y le falte el respeto, ca... porque tú tienes que respetar a los hijos de un hombre… Un hombre no jod... con los hijos del otro hombre y ya…”, fue parte de lo todo lo que le lanzó Arcangel.

Y es que el intérprete cuestionó la imagen que subió Yailin en la que se ve a Cattleya, hija de ella con Anuel, en brazos de Tekashi.

Esa no fue la única crítica hacia el rapero, pues Arcángel también criticó que este se haya metido en la discusión que Anuel y Yailin sostenían.

ARCANGEL SALE EN DEFENSA DE ANUEL Y ACABA CON YAILIN Y TEKASHI pic.twitter.com/eoPr7hpUWk — EL TOXICO RD (@eltoxicord) July 28, 2023

LA RESPUESTA DE TEKEASHI 6IX9INE A ARCÁNGEL

El rapero no se referió directamente a las palabras de Arcángel pero subió unas palabras en Instagram. “Con los hijos no se juega, cabr...”, escribió junto a una foto del hijo mayor de Anuel AA con Arcángel.

Vale precisar que Anuel y Arcángel mantienen una amistad de años por lo que es natural que el intérprete de “Me prefieres a mí” conozca a Pablo Anuel, el primogénito de Anuel, y hasta tenga instantáneas con este.

Por ahora ni Anuel ni Arcángel le han respondido a Tekashi pero habrá que esperar si ese panorama no cambia en los siguientes días.

La "storie" que subió Tekashi como respuesta a Arcángel (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)