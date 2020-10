Carlos Miguel, actor de Televisa | México | En los años 80 y 90, Carlos Miguel Suárez Soto dio vida a una serie de temidos villanos en las telenovelas de Televisa , pero hoy, alejado del mundo del espectáculo, se dedica a la venta de tacos en las calles de México.

¿Por qué este personaje que actuó en melodramas como “Dos mujeres un camino”, “Soñadoras”, “Amigas y rivales”, “Mujer de madera”, “Libre para amarte”, entre otras producciones, terminó vendiendo comida en la calle? A continuación, te contamos todos los detalles:

SIN TRABAJO Y VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

El ‘Poncho’, como también es llamado por uno de sus personajes, se quedó sin empleo por la falta de ofertas laborales, luego que Televisa, a raíz de una crisis económica, tuviera que despedir a trabajadores de diversas áreas, entre ellos actores.

Sumado a esto, Carlos Miguel decidió apartarse de los escenarios tras haber sido víctima de un secuestro exprés hace siete años, en 2012. En una entrevista para Imagen Televisión contó que unos delincuentes armados le cortaron los ligamentos de las manos, lo golpearon en la cara hasta provocarle un corte en la boca y hacerle perder varios dientes, y lo amenazaron de muerte.

Carlos Miguel actuó en diversas telenovelas mexicanas. (Foto: Instagram Carlos Miguel)

“Me sacaron los tendones. Un muchacho me recibió con un bóxer aquí (señalando su boca) y me quedó como labio leporino. Con una pistola, y yo sin poder ver, me decían: ‘ahora sí te vas a morir maldito actor’ (…) Iba a ser un secuestro exprés, pero resultó que al ver las fotos de mis hijas y como también traía el recibo de la preparatoria de una de ellas, las localizaron y me llevaron a la hora de la salida de la escuela, solo les preguntaron la hora. Era para que yo supiera y fuera a los bancos a sacar todo el dinero que tuviera. Me llevaron a la casa, hubo que firmarles las facturas de dos coches que tenía”, contó.

Tras este suceso, Carlos Miguel contó que se deprimió y padeció algunos problemas de salud, algo que jamás le había pasado.

CARLOS MIGUEL BUSCÓ SALIR ADELANTE

Ante la adversidad, el actor tuvo que buscar nuevas formas para generar ingresos y decidió abrir un negocio de venta de tacos, el cual estuvo a punto de cerrar porque no le daba rentabilidad.

“Ante la falta de trabajo y como está el país (México), ahorita uno dice: ‘bueno, hay que hacer algo honrado, algo bueno’, entonces se me ocurrió poner tacos de canasta, pero no pegaron, fracasaron”, señaló.

Carlos Miguel no se dio por vencido y ante la falta de trabajo en la televisión, vende tacos. (Foto: Instagram Carlos Miguel)

Sin embargo, uno de sus amigos le compartió su receta de cochinita pibil, con la que comenzó a elevar sus pedidos. Ambos se asociaron y reabrieron el emprendimiento al que bautizaron con el nombre de ‘Tío Ferruco’, hasta donde llegan varios comensales. El negocio está ubicado en la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC), que es el metro de Ciudad de México.

Carlos Miguel contó que cuando empezó a vender tacos algunos empezaron a cuestionarlo y burlarse, pero esto lo ayudó a no darse por vencido por él y su familia.

ACONSEJA A SUS AMIGOS ACTORES

Carlos Miguel aconsejó a sus colegas que aún están en el medio televisivo a invertir su dinero. “Es como los boxeadores, cuando estás en la cima, todo el mundo te da, pero cuando estás abajo, nadie te ayuda (…) Yo fui muy manirroto, me daba la buena vida. A seguirle, echarle ganas, porque he sabido de muchos actores súper famosos, otros que están en la casa del actor”, señaló.

A pesar de la situación en la que se encuentra, él todavía tiene la esperanza y continúa tocando puertas para seguir deleitando a su público en lo que se refiere a la actuación.

Carlos Miguel se asoció con un amigo y reabrió su negocio.(Foto: Captura de Imagen TV)

¿QUÉ HACE ACTUALMENTE EL ACTOR?

Con la llegada de la pandemia a causa del coronavirus, se ha perdido el rastro de Carlos Miguel, de quien se desconoce si continúa dedicándose al negocio de los tacos o cambió de rubro por la crisis.

La última vez que dio una entrevista fue en febrero de este año a Infobae México, donde recordó lo vivido hace años cuando fue secuestrado. Contó cómo los delincuentes se burlaban de él, ya que siendo un villano en las pantallas, no entendían por qué no podía defenderse de ellos.

“Yo ni siquiera sabía que estaba pasando por un cuadro fuerte de depresión, para mí fue complicado entender, pero gracias a Dios hubo personas que me ayudaron con dinero y otros más con un buen consejo”, indicó.

A raíz de ese trágico episodio, quien fue villano de telenovelas perdió un poco la memoria y el sentido del oído, pero tiene en mente morir haciendo lo que ama: actuar.

