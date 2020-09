Después de más de seis años y siete temporadas, “ The 100 ” llega a su fin este miércoles 30 de septiembre. Entonces, ¿qué se puede esperar del último capítulo de la serie de The CW? Luego de la muerte de varios personajes principales es inevitable ponerse en el peor de los escenarios y temer incluso por la vida de Clarke.

‘The Last War’ (7x16) es el título del episodio final escrito y dirigido por Jason Rothenberg, quien ha sido el showrunner de “ The 100 ” desde el principio. Pero ¿por qué se llama ‘La última guerra’? ¿Significa que Clarke y el resto de sobrevivientes por fin podrán vivir en paz o significa que será el final de la humanidad?

El creador de la ficción reveló a TV Line que el capítulo final contará con algunos artistas invitados: “Vamos a tratar de abarcar tantas cosas como podamos. Es un final - y encima de esto es un final de serie- así que habrá algunos invitados sorpresa. Los fans pueden tener expectativas relativamente altas porque creo que siempre hemos sido capaces de superarlas en los finales”.

¿CÓMO VER EL FINAL DE “THE 100”?

El final de la séptima temporada de “The 100” se emitirá este miércoles 30 de septiembre a las 8 p.m. (hora del este) a través de The CW en Estados Unidos.

Tras su estreno televisivo, ‘The Last War’ (7x16) también estará disponible en el sitio web de The CW y en su app.

Asimismo, las anteriores temporadas de “The 100” se están disponibles en Netflix en USA y varios países.

Madi quedó muy mal herida en el penúltimo episodio de la "The 100" (Foto: The CW)

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO CAPÍTLO DE “THE 100”?

De acuerdo a la sinopsis oficial del episodio final de “The 100”, "después de todas las peleas y pérdidas, Clarke y sus amigos han llegado a la batalla final. Pero, ¿es la humanidad digna de algo más grande?

Luego de que Cadogan consiguiera el código de la cabeza de Madi y la dejara prácticamente muerta, Clarke tuvo que tomar una dura decisión: terminar con el sufrimiento de su hija. Cuando Octavia se ofreció a apretar el gatillo Levitt la detuvo.

Aunque Madi sigue con vida necesitará de un milagro para salvarse. Tal vez Jackson, quien es neurocirujano, sea la clave. Pero si no lo logra, ¿qué pasará con Clarke? En el anterior capitulo ella dijo: “Maté a Bellamy para protegerla de los Discípulos, no para que ella pudiera entregarse (…) Todos los que amo mueren. No puedo seguir haciendo esto, no de nuevo. Si pierdo a Madi también, no tendré nada, no seré nada”.

Por lo visto en el tráiler del final de “The 100”, Clarke y su equipo harán todo lo posible para evitar que cumpla su malvado objetivo y para que las muertes de Bellamy y Gabriel tengan sentido. Además, se muestra el Arca, pero ¿qué significa?

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA TEMPORADA 7 DE “THE 100” EN NETFLIX?

En Estados Unidos, los primeros episodios de la séptima temporadas de “The 100” están disponibles en Netflix a partir del 25 de septiembre, y el 8 de octubre de 2020 llegarán en su totalidad. Mientras, que el resto de países se lanzará en distintas fechas a partir del 9 de octubre.

Netflix tiene servidores en muchos países del mundo y no todos comparten el mismo catálogo. Al menos en Canadá, Australia y otras 30 regiones más incluida latinoamérica, "The 100″ es distribuida por Netflix como un producto exclusivo de su plataforma, principalmente porque la cadena de televisión no puede ofrecer su contenido en estos territorios.

Por lo pronto, la séptima temporada de “The 100” aún no tiene fecha de estreno en Netflix Latinoamérica.

¿QUÉ PASÓ CON EL SPIN-OFF DE THE 100?

Los rumores de un spin-off de “The 100” surgieron durante la convención WonderCon 2019 cuando el showrunner Jason Rothenberg adelantó que tenía un proyecto guardado en algún lugar. Aunque inicialmente el episodio piloto de la precuela se tituló ‘Anaconda’ ese no sería el nombre oficial del spin-off, Rothenberg está considerando “The 100: Second Dawn”.

Hasta el momento, se sabe que este spin-off estará ambientado 97 años antes de los hechos presentados en “The 100”, desde el apocalipsis nuclear que acabó con la humanidad tal como se conocía, y se centrará en un grupo que deberá reconstruir la sociedad a partir de las cenizas.

Jason Rothenberg estará detrás del guion que sigue a “una banda de sobrevivientes en el terreno mientras aprenden a sobrellevar un mundo peligroso mientras luchan para crear una sociedad nueva y mejor a partir de las cenizas de lo que vino antes”.

El piloto de la nueva serie se emitió como uno de los 16 episodios de la última temporada de “The 100”.