Luego de confirmarse que “Stargirl” fue renovada para una segunda temporada solo para ser transmitida por The CW, muchos fanáticos de las series se preguntan qué otras producciones continuarán en la red de televisión estadounidense.

“The Flash”, “Supergirl”, “Batwoman”, “Leyendas del Mañana”, “Riverdale”; son solo algunas de las series más representativas transmitidas en la cadena internacional. Sin embargo, no son la única. Es así que The CW ha tomado una decisión sobre el destino de cada serie de televisión que actualmente se transmite en su canal para la temporada de 2020-2021.

Entonces, ¿qué series serán canceladas y qué programas han sido renovadas hasta ahora para la próxima temporada de televisión? Por ahora, The CW ha confirmado tres series que no volverán, pero renovó una gran cantidad de espectáculos para el próximo año. Conócelos a continuación.

SERIES RENOVADAS DE THE CW

All American – Renovada para temporada 3

Batwoman – Renovada para temporada 2 (Ruby Rose, no regresará para el papel principal)

Black Lightning – Renovada para temporada 4

Charmed – Renovada para temporada 3

DC’s Legends of Tomorrow – Renovada para temporada 6

Dynasty – Renovada para temporada 4

The Flash – Renovada para temporada 7

In the Dark – Renovada para temporada 3

Legacies – Renovada para temporada 3

Nancy Drew – Renovada para temporada 2

Pandora – Renovada para temporada 3

Roswell, New Mexico – Renovada para temporada 3

Supergirl – Renovada para temporada 6

Riverdale – Renovada para temporada 5

The Outpost – Renovada para temporada 3

SERIES CANCELADAS / EN TEMPORADA FINAL

The 100 - Temporada final.

Arrow – Temporada final

Supernatural - Temporada final

Katy Keene – Cancelada

SERIES POSPUESTAS HASTA EL 2021

Según lo informado por CW, las series del Arrowverse de DC que podrán estrenarse en enero de 2021 incluyen a “The Flash”, “Black Lightning”, “Batwoman” (todas en nuevas temporadas) así como la primera temporada de “Superman & Lois”.

Asimimso, Warner Bros. espera que en enero estrene la nueva temporada de “Riverdale” y su serie spin- off, “Nancy Drew” así como “Charmed”, “All American”, “Legacies”, “Walker”, “Penn and Teller: Fool Us” y “Whose Line Is It Anyway?”.

Por su parte, “Legends of Tomorrow”, “Dynasty”, “In the Dark”, “Roswell”, “Kung Fu” y “The Republic of Sarah” están programadas para mediados del 2021 incluyendo a “Supergirl”, que podría retrasarse debido al embarazo de su protagonista, Melissa Benoist.

