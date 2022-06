Desde que se anunció que se adaptaría “Herogasm” en la tercera temporada de “The Boys”, era evidente que habrían algunas escenas explícitas. Definitivamente, lo que se mostró no se compara con lo que aparece en los cómics, aun así hubo un momento que despertó alarmas en los ejecutivos de Prime Video. Una vez más, The Depp está involucrado en una perturbadora secuencia.

La serie está basada en unos cómics con el mismo nombre, creados por Garth Ennis y Darick Roberson. Empezó a emitirse en la plataforma de Amazon, Prime Video, en 2019, y es una especie de sátira de los superhéroes y la sociedad actual.

Actualmente, se encuentra en la temporada 3, a la que se ha sumado el conocido actor de “Supernatural”, Jensen Ackles, para interpretar a Soldier Boy, inspirado en Capitán América. En el capítulo más reciente de esta entrega, se mostraron algunas secuencias “no aptas para ningún público”.

¿CUÁL ES LA ESCENA DE “HEROGASM” QUE CASI NO APARECE EN “THE BOYS”?

La serie “The Boys” siempre ha tenido libertad de exhibir contenido bastante explícito en cuanto a violencia o escenas sexuales. Sin embargo, en el caso de “Herogasm”, hubo un momento en particular que, por primera vez, hizo dudar a los ejecutivos de Amazon, pues involucraba zoofilia.

En un capítulo anterior, ya habíamos presenciado que a The Deep le despertaba cierto interés sexual los animales marítimos, con los que él puede comunicarse. En esta ocasión, decidió completar el acto con un pulpo.

Deep, uno de los miembros de los "Siete" de Vought, puede comunicarse con las criaturas marítimas (Foto: Amazon Studios)

“Hubo mucha discusión esta temporada sobre la escena de Depp y el pulpo”, explicó el desarrollador de la serie Eric Kripke.

Esto se debió a que la compañía tiene una política empresarial sobre qué contenidos muestra y cuáles están fuera de los límites.

“Por alguna loca razón, tienen una política contra la ‘bestialidad’. Son unos mojigatos, enserio”, dijo Kripke entre risas. “La discusión de la escena y cómo la hicimos despertó muchas alarmas en diversos niveles en Amazon, porque no se supone que muestres a las personas teniendo sexo con animales, y lo entiendo”.

No obstante, logró convencerlos de mantener la escena asegurando que no podría ser eso porque, según lo que sabe, los pulpos no tienen orificios allí abajo.

¿CÓMO FILMARON LA ESCENA DE THE DEEP EN “HEROGASM”?

La perturbadora escena pudo haber incomodado a muchas personas, en especial a aquellos preocupados por el abuso animal durante las grabaciones de las películas. Sin embargo, para grabar esta secuencia, no se utilizaron criaturas de verdad.

En realidad, Chace Crawford, el actor que da vida a The Deep, utilizó una marioneta que luego fue reemplazada con CGI con el equipo de efectos especiales.

¿QUÉ ESCENAS FUERON CORTADAS DE “HEROGASM”?

Aunque la escena de The Deep sí llegó a aparecer en el episodio, hubo otros momentos que los creadores de la serie tenían pensado incluir, pero que no pudieron formar parte de “Herogasm” por tiempo y dinero.

“No pudimos hacer todo lo que queríamos. Recuerdo que en un punto se discutió alguna clase de criatura acuática estilo ‘Creature from the Black Lagoon’, teniendo sexo bajo el agua. Lo hablamos, pero no creo que hubiéramos podido hacerlo”, detalló Kripke junto con varias ideas más que tenían pensadas. “Luego simplemente nos quedamos sin tiempo”.

TRAILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE BOYS”