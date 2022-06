El tan esperado y controvertido episodio “Herogasm” de la tercera temporada de “The Boys” ya está disponible para que los usuarios de Prime Video puedan verlo. Sin embargo, lo que más resonó en redes sociales no fue la explícita escena sexual, sino una parodia de un video de celebridades que involucra a Gal Gadot, quien interpreta a Mujer Maravilla en el universo de DC.

Este fragmento hace referencia a un video que circuló a inicios de la pandemia por COVID-19, donde varias figuras de Hollywood colaboraron en una compilación de la canción “Imagine” de John Lennon.

Aunque se realizó con buena intención, tratando de comunicar unidad y esperanza en tiempos difíciles, el resultado fue diferente. Los participantes, incluyendo a Gal Gadot, fueron objeto de burlas de los internautas.

La serie “The Boys” es, en sí misma, una parodia de las historias de superhéroes, pero también de la sociedad. Por ello, constantemente realizan referencias a hechos reales, como el comercial de Pepsi por el que Kendall Jenner fue duramente criticada.

A-Train hizo una parodia del comercial de Pepsi que originalmente realizó la modelo Kendall Jenner, quien fue criticada por ser insensible al movimiento "Black Lives Matter" (Foto: Amazon Studios)

En esta ocasión, The Deep, Black Noir y A-Train se encargaron de recrear este video viral donde aparecieron varias celebridades de Hollywood.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES QUE APARECIERON EN EL VIDEO DE THE DEEP?

Además de los superhéroes de Vought, quienes tuvieron la iniciativa de este video, también aparecen otros actores que se sumaron a este cameo de la parodia.

Algunos de ellos fueron Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes protagonizaron “El Show de los 70″. Además, también estuvo Elizabeth Banks, de “Los juegos del hambre”.

También participó Kumail Nanjiani, quien recientemente apareció en la serie “Obi-Wan Kenobi” y Rose Byrne, la intérprete de “Mrs. America”.

¿QUÉ DIJO GAL GADOT SOBRE EL VIDEO DE “IMAGINE”?

La actriz conocida por sus papeles en “Rápidos y Furiosos” y “Mujer Maravilla” está muy ocupada con su vida laboral y personal como para seguir preocupándose por las burlas al video que realizó. A inicios del año, se volvió mamá por tercera vez y dijo que ahora lo ve como una anécdota graciosa.

“No lo tomo de forma personal. Toda la controversia con “Imagine” es divertida. Llamé a Kristen (Wiig) y le dije ‘Quiero hacer esto’. La pandemia fue en Europa y en Israel antes de que llegue aquí (a Estados Unidos) en la misma forma. Yo veía hacia donde se dirigía todo, pero fue prematuro (el video). No fue el momento adecuado y no fue la forma adecuada. Fue de mal gusto. Todo fue con buenas intenciones, pero a veces no le das en el blanco”, dijo Gal Gadot a “InStyle”.

Esperemos que, una vez que se entere de esta parodia realizada en “The Boys”, también lo tome como algo divertido.