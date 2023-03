¿El tiempo lo cambia todo? “The Butterfly Effect” (“El efecto mariposa”) es considerada una de las películas más famosas de todos los tiempos. En el filme se pudo ver a reconocidos actores de Hollywood que con el pasar de los años aparecieron en otras producciones. Asimismo, varios de estos artistas han tenido un cambio radical en su aspecto físico luego de 19 años. Conoce aquí todos los detalles.

Transcurría el 2004 cuando fue estrenada la película “The Butterfly Effect,” escrita y dirigida por Eric Bress y J. Mackye Gruber.

Por aquel entonces contó con la participación de reconocidas estrellas de Hollywood como Ashton Kutcher, Amy Smart, Eric Stoltz, William Lee Scott, Elden Henson, Logan Lerman, entre otros.

Pero luego de 19 años muchas de estas reconocidas figuras del mundo de la actuación han sorprendido a sus fans con su radical cambio físico.

"The Butterfly Effect" fue estrenada en el 2004 (Foto: BenderSpink)

EL CAMBIO FÍSICO DE LOS ACTORES DE “THE BUTTERFLY EFFECT”

Han pasado 19 años desde el estreno de la película “The butterfly efect” y los actores del filme han vuelto a sorprender a sus millones de fans debido al cambio físico que han mostrado.

Ashton Kutcher

El famoso actor interpretó a Evan, un joven que tenía la habilidad de viajar al pasado mediante sus recuerdos.

En la película se observa al actor con cabello un poco crecido y con barba, mientras que en la actualidad luce la cabellera cortada. Kutcher ha dejado de ser el jovencito de aquella época.

Ha participado en películas como “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, “Dude, Where’s My Car?”; “That ‘70s Show”; “Just Married”, entre otras.

Ashton Kutcher (Foto: Ashton Kutcher/Instagram)

John Patrick Amedori

A John Patrick Amedori se le vio en el papel de Evan. El reconocido actor es otro de los que luce irreconocible a como lucía hace 19 años.

John Patrick Amedori (Foto: John Patrick Amedori/Facebook)

Logan Lerman

El actor Logan Lerman apareció en la película cuando aún era un adolescente, pero luego de 19 años se le recuerda por haber aparecido en producciones como “The Number 23″; “3:10 to Yuma”; “Meet Bill”, “My One and Only”, entre otros.

Además, ahora se le ve con cabellera larga y con barba.

Logan Lerman (Foto: Logan Lerman/Instagram)

Amy Smart

Amy Smart hizo el papel de Kayleigh. Luego de 19 años la actriz ha tenido un gran cambio físico. En algunas fotos se le observa feliz al lado de sus familiares. Ella ha protagonizado películas como “Crank”; “Just Friends”; “Love N’ Dancing”; “Dead Awake”; entre otros.

Amy Smart (Foto: Amy Smart/Instagram)

Elden Henson

En “The Butterfly Effect”, Elden Henson interpretó a Lenny. El adolescente con cabellera rubia y larga pasó a tener cabello corto con un look moderno. El artista de cine ahora luce totalmente diferente.

Elden Henson (Foto: Elden Henson/Instagram)

William Lee Scott

El recordado Tommy de “The Butterfly Effect” lucía un aspecto delgado, pero con el pasar de los años se le vio en “Stoker Hills” totalmente cambiado con bigote y con aumento de peso.

William Lee Scott (Foto: William Lee Scott/Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “EL EFECTO MARIPOSA”?

La cinta se enfoca en los viajes en el tiempo de Evan Treborn, un universitario de 20 años que tiene una novia llamada Kayleigh Miller, a quien conoce desde que era pequeño. El joven se da cuenta de que puede ir a otras épocas de su vida sin perder su conciencia de adulto.

De esta manera, el protagonista empezará a cambiar ciertos momentos de su biografía, sobre todo para dejar atrás ciertos momentos traumáticos que lo marcaron para siempre, a los 7 y 13 años.

Sin embargo, las consecuencias de sus actos en el pasado serán terribles e inesperados para Evan. Su vida con Amy, los destinos de sus seres queridos, todo cambia en dirección a escenarios cada vez más trágicos y turbulentos.

“El efecto mariposa” es una película que, a través de cortes, acompaña esos saltos en el tiempo de Evan, quien quiere idear o hacer encajar las piezas para un futuro luminoso. Quiere que, sobre todo, su entorno tenga una vida feliz.

OTROS ACTORES DE“EL EFECTO MARIPOSA”

Eric Stoltz como George Miller

Melora Walters como Andrea Treborn

Irene Gorovaia como Kayleigh a los 13 años

Kevin G. Schmidt como Lenny a los 13 años

Jesse James como Tommy a los 14 años

Ethan Suplee como Thumper

Callum Keith Rennie como Jason Treborn

Kevin Durand como Carlos

¿CÓMO VER “EL EFECTO MARIPOSA”?

La película “El efecto mariposa” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la cinta, de manera online, puedes dar click en este enlaceque te dirigirá a la plataforma de streaming.