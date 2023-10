La serie “The Continental: From the World of John Wick” de Amazon Prime Video estrenó su tercer y último capítulo el viernes 6 de octubre del 2023, cerrando por la puerta grande la precuela de la saga de acción popularizada por Keanu Reeves. Si ya viste el episodio, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en esta nota, te presento el final explicado (ending explained) de la producción creada Greg Coolidge, Shawn Simmons y Kirk Ward.

Vale precisar que el show está protagonizado por actores como Colin Woodell, Mel Gibson, Ben Robson, Mishel Prada, Jessica Allain y muchos más.

Todos juntos narran la historia del hotel para asesinos del universo “John Wick”, a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott (interpretado en las películas por Ian McShane).

Así se lee en la sinopsis oficial de la ficción: “Winston Scott, en una historia alternativa de la década de 1970, llegó a su puesto como propietario de la sucursal de Nueva York de la cadena de hoteles ‘The Continental’, refugios seguros para asesinos legales en los que nunca se puede realizar ningún negocio. Explora variaciones de eventos del mundo real, incluido el invierno del descontento y el ascenso al poder económico de la mafia estadounidense”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”?

En el tercer episodio de “The Continental: From the World of John Wick”, titulado ‘Night 3: Theater of Pain’, Winston (Woodell) va tras Cormac (Gibson), teniendo de aliado a Charon (Ayomide Adegun). Este último no puede acabar con el villano, por lo que él aprovecha para advertirle a todos sus asesinos que deben matar a sus dos enemigos.

Cuando Winston y Charon son capturados por los guardias, Cormac descubre que son gente de Maisie, consiguiendo huir y esconderse en la sala de operaciones del hotel.

KD también aparece en el lugar, revelando que los miembros de su familia fueron víctimas mortales del incendio que iniciaron Winston y Frankie cuando eran niños. Ella quiere venganza, pero Jenkins la detiene con un disparo que la deja herida.

Por otro lado, Hansel se enfrenta a Miles. En estas circunstancias, Lemmy logra salvar a su amigo, enviando una bomba a través del conducto de correo. Por desgracia, el contrincante le devuelve una granada y Lemmy muere.

Lou, por su parte, consigue volar el dojo con el jefe criminal adentro. Más tarde, se dirige al hotel para luchar contra Hansel y, justo cuando iba a morir, el pequeño que rescató le alcanza un arma. La chica dispara y acaba para siempre con Hansel.

Winston también aprovecha para matar a los hombres de Cormac, enviando más bombas por los conductos. Además, Yen se enfrenta a Gretel en una intensa batalla que termina con la segunda muerta.

Viéndose totalmente en desventaja, Cormac asesina al trabajador de la sala de operaciones con el fin de activar el protocolo de autodestrucción del hotel. Tras esto, el sujeto huye, pero Winston lo alcanza.

Aunque nuestro protagonista estaba en desventaja, KD llega al lugar. Ella escucha que Cormac es el verdadero responsable de la muerte de su familia y lo asesina, perdonándole la vida a Winston.

El póster de la serie "The Continental: From the World of John Wick" (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”?

¿Winston logra salvar el hotel?

A tan solo unos segundos de que el hotel quede destruido, Winston le corta la mano al cadáver de Cormac y detiene la aniquilación del establecimiento. Él podía escapar a salvo, pero tomó la decisión de salvar a quienes lo acompañaron en su misión.

En una de las últimas escenas, el personaje de Colin Woodell celebra el éxito de la operación con los miembros sobrevivientes de su equipo, compartiendo una bebida.

Él le sugiere a Charon que se reúna con su padre y tenga una vida normal. No obstante, su aliado le dice: “Este ahora es mi hogar. Además, ¿cómo sobrevivirás aquí, sin mí?”.

¿Dónde está la prensa de monedas?

Finalmente, Winston recibe la visita de The Adjudicator, confesando que encontró la prensa de monedas en el maletero del auto donde él y su hermano dormían cuando eran pequeños.

Él utilizó la herramienta para hacer varias monedas, para que sus cómplices pudieran hospedarse en el hotel. Por si fuera poco, guardó la prensa en el hotel que le regaló a Maisie.

Tras esto, la adjudicadora intenta amenazar al hombre, afirmando que no puede quedarse con el hotel. Sin embargo, Winston manifiesta que Cormac le enseñó a sacar ventaja y sabe qué hacer para llamar la atención de la Alta Mesa.

Inesperadamente, nuestro protagonista la mata y vemos el aterrador rostro que escondía la mujer debajo de la máscara.

“El Continental: Del mundo de John Wick” culmina con Winston bebiendo un martini en el ático del hotel. Por fin conocemos cómo es que se estableció como el líder del lugar.

La adjudicadora muere en el final de "The Continental: From the World of John Wick" (Foto: Amazon Studios)

