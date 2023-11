CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” en su idioma original), dirigida por Francis Lawrence a partir de un guión de Michael Lesslie y Michael Arndt, se ambienta 64 años antes de los acontecimientos de la primera película de la trilogía original y narra la historia de Coriolanus Snow (Tom Blyth) y su tributo Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).

La película que se estrenó el 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos y un día antes en América Latina empieza mostrando a unos pequeños Coryo y Tigris recorriendo las calles del Capitolio devastada por la guerra en busca de comida. En su camino, se encuentran con Nero Price mutilando el cuerpo de la joven doncella y un perro rabioso que amenaza con atacarlos.

Al igual que la novela homónima de Suzanne Collins, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” se divide en tres partes: El mentor, El premio y El agente de la paz. En la primera, Coriolanus se dirige a la Academia con la esperanza de recibir el Premio Plinth por sus excelentes calificaciones. Dinero con el que podría pagar sus estudios universitarios y ayudar a que la familia Snow termine en la ruina total, al menos ante los ojos del Capitolio.

Sin embargo, se produce un cambio de planes y el decano Casca Highbottom (Peter Dinklage) informa que los 24 mejores estudiantes se convertirán en mentores de los tributos de la décima edición anual de Los juegos del hambre para definir quién se quedará con el premio. Casca se asegura de que darle la peor opción a Coryo, debido a una vieja rencilla con sus padre, y le promete que hará todo lo posible por evitar que gane. No obstante, una pequeña esperanza surge para Coryo cuando Lucy Gray brinda un gran espectáculo y llama la atención de muchos.

Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) en la cosecha del Distrito 12 en “Los juegos del hambre: Baladas de pájaros cantores y serpientes” (Foto: Lionsgate)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES”?

Coriolanus Snow está decidido a ganar, así que espera a su tributo en la estación de trenes y termina en la jaula del zoológico, donde los tributos son exhibidos antes los habitantes del Capitolio. Las cámaras de Loco Flickerman captan su arriesgado movimiento y una vez más consigue que Lucy se lleve toda la atención, lo que podría asegurarle varios patrocinadores, según las nuevas reglas que le propuso a la Dra. Volumnia Gaul (Viola Davis).

Un día antes de que empiecen Los juegos del hambre, mentores y tributos se reúnen en la arena para planear una estrategia. Coryo le promete a Lucy que la salvará a cualquier costo y ella le pide que comience por creer que realmente puede ganar. Una serie de explosiones provocada por los rebeldes, deja atrapado a Snow, pero Lucy en lugar de aprovechar la oportunidad para escapar, regresa a salvarlo.

Durante la noche y tras salir del hospital, Snow se escabulle en la arena y encuentra una forma de ayudar a Lucy: le dice el mejor lugar para ocultarse de los otros tributos y le entrega la polvera de su madre con veneno para ratas en su interior. Una vez que suena el cañón inicia el baño de sangre, pero Lucy logra ocultarse a tiempo junto a Jessup, el otro tributo del Distrito 12.

Mientras los tributos se ocultan en medio de la noche, Coryo es convocado por la Dra. Gaul para sacar de la arena a su supuesto amigo Sejanus Plinth (Josh Andrés Rivera), quien se escabulló con la intención de recuperar el cuerpo de Marcus, tributo del Distrito 2, lugar al que alguna vez perteneció la familia de Sejanus.

La victoria de Lucy Gray y el truco de Coryo

Luego de rescatar a Sejanus, matar a un tributo en el proceso y ganarse el favor de los Plinth, Snow se enfoca en ayudar a Lucy a sobrevivir cuando Jessup la persigue enloquecido por la rabia que contrajo por la mordida de algún animal infectado. Tras algunas muertes en la arena, los sobrevivientes van tras la joven cantante, quien utiliza el veneno para deshacerse de un par de rivales.

Cuando la Dra. Gaul interrumpe la transmisión de los juegos para anunciar que el hijo del presidente Ravinstill debido al ataque anterior de los rebeldes y que habrá consecuencias, aunque eso signifique que ese año no exista un vencedor, Coryo comprende que enviará a las serpientes de colores como castigo. Para que no ataquen a Lucy introduce un pañuelo con su aroma en el contenedor.

Las serpientes de colores llegan a la arena y atacan a todos, excepto a Lucy Gray, quién canta para tranquilizarlas. Aunque los espectadores creen que es su voz la que evita el ataque, Gaul comprende perfectamente lo que sucede, pero no tiene más opción que declararla ganadora. Todos felicitan a Coryo, pero la alegría dura muy poco, ya que Casca le informa que debido a su juego sucio será enviado al Distrito 8 para servir como agente de la paz por veinte años.

Casca Highbottom le informa a Coriolanus Snow sobre su castigo en “Los juegos del hambre: Baladas de pájaros cantores y serpientes” (Foto: Lionsgate)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES”?

El agente de la paz

En la tercera parte de “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, Coryo utiliza el poco dinero que le queda para sobornar a los reclutadores para que lo envíen al Distrito 12. Si no podrá alcanzar la gloria y conservar el buen nombre de la familia Snow, por lo menos quiere a la chica que los cautivo en los 10° Juegos del hambre. Antes de llegar a su nuevo destino, es sorprendido por Sejanus, quien decidió seguirlo para escapar del Capitolio con la esperanza de ayudar a los distritos.

Tras sus primeros días de entrenamiento, los recién llegados aprovechan el día libre para visitar el Quemador. Mientras Coryo disfruta de la presentación de Lucy Gray y la Bandada, Sejanus habla con unos rebeldes, lo que sin duda preocupa a Snow, sobre todo, porque ese tipo de acciones se castiga con la muerte.

Luego de su romántico reencuentro con Lucy Gray, Coryo confronta a Sejanus, quien le explica se siente incapaz de capturar y ver morir a los rebeldes en el árbol del ahorcado, así que ha decidido ayudarlos a liberar a una mujer inocente y escapar con un grupo de personas al norte. Snow teme que eso lo perjudique, ya que todos los consideran amigos, por lo tanto, utiliza un charlajo para grabar su conversación y enviarla a la Dra. Gaul.

Durante otra presentación de Lucy, Coriolanus sigue a Sejanus y lo encuentra reunido con Spruce, Billy Taupe, el exnovio de Lucy, y Mayfair Lipp, la hija del alcalde del Distrito 12 y la responsable de que Lucy terminara en Los juegos del hambre. Al lugar también llega la cantante, lo que provoca el enfado de Mayfair, quien amenaza con exponerlos.

Para evitarlo, Snow dispara contra Mayfair y cuando Billy se altera Spruce hace lo mismo. Aunque todos prometen guardar silencio, el alcalde no se detendrá hasta encontrar y castigar al culpable. Al estar en la mira, Lucy decide marcharse y al darse cuenta de que podría ser descubierto y terminar en el árbol del ahorcado, Coryo resuelve acompañarla, a pesar de que el general le ofreció estudiar en la escuela militar del Distrito 2.

¿Qué pasó con Lucy Gray?

Antes de su partida, Sejanus es sentenciado a muerte por traición, lo que deja a Coryo con un sentimiento de culpa y lo convence de que lo mejor es marcharse con Lucy. Mientras caminan por el bosque, Coryo piensa en su nueva vida con ella, pero en medio de la conversación, Snow menciona que asesinó a tres personas. Cuando Lucy le pregunta por la identidad de la tercera víctima, él asegura que se trata de su antiguo yo.

Sin embargo, esa respuesta no convence a Lucy Gray. La lluvia los obliga a refugiarse en una cabaña, donde Coryo encuentra las armas que podrían incriminarlo. En ese momento, piensa que si se deshace de ellas aún podría tener un futuro prometedor en el Distrito 2 y de alguna manera regresar al Capitolio. Lucy sale con el pretexto de buscar unas plantas comestibles y no regresa.

Snow sale en busca de Lucy, pero lo único que encuentra es la bufanda de su madre que le regaló a la joven. Cuando la levanta descubre una serpiente que la muerde en el brazo, lo que considera una declaración de guerra. En cuestión de segundo, la idea de una vida con Lucy se desvanece y la reemplaza la idea de deshacerse de ella. Al escuchar un ruido, dispara y oye un grito, pero no encuentra el cuerpo. Lucy Gray canta “El árbol del ahorcado” y los sinsajos replican el melodioso sonido, ocultando su rastro. Coryo dispara a todas partes, arroja las armas al fondo del lago y regresa a la base.

Al final de “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, Snow regresa al Capitolio, la Dra. Gaul le promete supervisar tu tiempo en la universidad, se convierte en el heredero de los Plinth, asegura el buen nombre de su familia y envenena a Casca Highbottom. ¿Lucy Gray sobrevive? Al igual que en el libro, queda abierta a la interpretación.

Coryo Snow intentó matar a Lucy Gray al final de "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes" (Foto: Lionsgate)