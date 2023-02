El pasado domingo 19 de febrero de 2023 se estrenó el episodio 6 de “The Last of Us”, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Tras las nuevas revelaciones sobre Joel y Ellie, los seguidores de la serie de HBO Max se preguntan cuál será el horario de la siguiente emisión.

“The Last of Us”, adaptación del popular videojuego homónimo de Naughty Dog, se estrenó el pasado 15 de enero por la plataforma de streaming HBO Max y desde entonces ha ganado mucha popularidad entre el público. De hecho, es una de las series más vistas del momento.

En el sexto capítulo de “The Last of Us” vimos el reencuentro de Joel (Pedro Pascal) con su hermano menor Tommy (Gabriel Luna). Sin embargo, esto pone en riesgo la vida de Ellie (Bella Ramsey). Tras esto, ¿qué pasará en el séptimo capítulo de “The Last of Us” y cuándo se estrenará? Aquí te lo contamos.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 7 DE “THE LAST OF US”?

El séptimo capítulo de “The Last of Us” (1x07) se estrenará el domingo 26 de febrero de 2023 por la plataforma de streaming de HBO. Se llama “Left Behind” y está dirigido por Liza Johnson y escrito por Neil Druckmann.

Cabe señalar que “The Last of Us” es una producción exluciva de HBO, por lo que se emitirá a través de esta plataforma de streaming todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 7 DE “THE LAST OF US”?

De acuerdo con el tráiler oficial, el episodio 7 de “The Last of Us” (1x07) nos mostrará cómo fue la vida de Ellie (Bella Ramsey) entrenando en la escuela militar de FEDRA. Aquí no solo conoció a Marlene, sino también a su mejor amiga: Riley, interpretada por Storm Reid.

En los avances se puede ver cómo nació la amistad entre ellas antes de descubrir cómo supo Ellie que su sangre contenía la clave para acabar con el Cordyceps.

Además vemos a Ellie intentando encontrar medicinas para curar a Joel, quien está desaparecido. El episodio anterior nos dejó con la incógnita sobre qué le pasó al personaje de Pedro Pascal.

¿A QUÉ HORA SE EMITE “THE LAST OF US” SÉGUN EL PAÍS EN EL QUE TE ENCUENTRAS?

Estas son las horas específicas en las que podrás ver “The Last of Us” desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.

Costa Rica: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US” ONLINE?

La serie “The Last of Us” está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción regular al servicio.

“The Last of Us” se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, cuando Joel, un superviviente del apocalipsis, rescata a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzarán Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir.