El domingo 5 de febrero, HBO Max estrenó “Please Hold My Hand” (”Por favor, toma mi mano”), el cuarto episodio de “The Last of Us”, la serie más popular de la plataforma de streaming y que sigue la historia de Elli y Joel en su búsqueda por sobrevivir a la infección de cordyceps.

La producción es una adaptación del popular videojuego homónimo de Naughty Dog y se encuentra ambientada en un mundo posapocalíptico en el que un hongo cerebral ha reducido a la mayoría de la población humana a zombies y los personajes interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsay podría tener la clave para detener la infección.

Hasta el momento, la serie de HBO Max ha dejado varios momentos memorables en los episodios que ha emitido, como el verdadero significado de la canción que tocan Bill y Frank o el sacrificio de Tess.

"The Last of Us" recreó la icónica escena del videojuego (Foto: HBO Max)

EL NUEVO HORARIO DE “THE LAST OF US”

La llegada del cuarto episodio marca la mitad de la producción, cuya primera temporada contiene nueve capítulos, por lo que se ha decidido cambiar la fecha de estreno de la próxima entrega.

A través de una nota de prensa, el capítulo 5 de la popular producción estará disponible a partir del 10 de febrero en la plataforma de streaming para Estados Unidos.

Cabe destacar de que el cambio de horario de “The Last of Us” es temporal y solo afectará a la emisión del quinto episodio y no tendrá consecuencias en los siguientes episodios.

Es decir, que mientras la espera entre el cuarto y quinto episodio será más corta, de tan solo cuatro días, la diferencia con la llegada del sexto será de 9 días, es decir, más de una semana.

Así es, los rumores no mienten. Nos vemos el viernes para #THeLastofUs 😎 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) February 6, 2023

Por su parte, la cuenta oficial de HBO Max en España confirmó el cambio para los próximos episodios, los cuales, por un tema de ubicación geográfica, se emiten la madrugada de los lunes.

“Los nuevos episodios de la serie seguirán estrenándose los lunes en HBO Max, hasta del final de temporada el 13 de marzo”, indicó la cuenta oficial de la plataforma.

"The Last of Us" se estrena en España al día siguiente de su lanzamiento en Estados Unidos y Latinoamérica (Foto: HBO Max)

¿A QUÉ HORA SE EMITE EL EPISODIO 5 DE “THE LAST OF US”?

Como se mencionó líneas arriba, el quinto episodio de la producción llegará a la plataforma el próximo viernes 10 de febrero en el siguiente horario: