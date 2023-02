ALERTA DE SPOILERS. Después del emotivo estreno de la semana pasada, “The Last of Us” ha cambiado el ritmo en la historia. El episodio 4 de “The Last of Us” no tuvo flashbacks que ampliaran la historia y se enfocó en la travesía de Joel y Ellie hacia Wyoming. Aunque no hubo muchos acontecimientos, ya que el desarrollo fue lento, hay pequeños detalles que resaltar.

En el capítulo anterior, los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey tomaron la camioneta y algunas provisiones de la casa de Bill, luego de que este le indicara que habían muerto y que podía usar lo que quisieran.

El domingo 5 de enero, HBO Max lanzó el episodio titulado “Por favor, toma mi mano” (“Please Hold to My Hand” en inglés). Por ello, haremos una recapitulación de todo lo que pasó.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler del episodio 4 de “The Last of Us”.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 4 DE “THE LAST OF US”?

5. Joel y Ellie se dirigen a Wyoming

Joel y Ellie viajan en la camioneta de Bill hacia Wyoming en busca de Tommy, el hermano del protagonista, quien los puede ayudar a encontrar a las Luciérnagas. Uno de los puntos más resaltante de esta parte, fue la clara referencia al videojuego cuando la adolescente encuentra la revista gay que Bill guardaba en la parte trasera del vehículo.

Además, Joel explica que la gasolina está deteriorada y se consume rápido, por lo que deben parar para recaudar más. Para descansar, manejan bosque adentro, donde es poco probable que infectados los encuentren. Asimismo, especifican que en zonas alejadas, los mayores peligros provienen de otras personas, pues casi no hay zombis en esos lugares.

Sin embargo, cuando Joel debe quedarse dormido, aparece con la escopeta, vigilando que nadie se acerque.

La serie de "The Last of Us" hace referencia al videojuego con la escena de Ellie encontrando la revista gay de Bill en su camioneta (Foto: HBO)

4. Joel cuenta lo que sucedió con Tommy

En el camino, Joel le cuenta a Ellie por qué se separó de Tommy. El protagonista califica a su hermano menor como un “idealista”, que se unió al ejército de Estados Unidos cuando tenía tan solo 18 años y, después de luchar en alguna guerra en el medio oriente, se dio cuenta que eso no lo hacía un héroe.

Una vez que se desencadenó la pandemia de Cordyceps, Tommy y Joel se unieron a un grupo que se dirigía hacia Boston y allí fue donde conoció a Tess. Al parecer, todos los miembros eran buenos luchando, tenían habilidades para sobrevivir y, en algún momento, formaron parte de un grupo de Cazadores.

Sin embargo, luego de que Tommy conoció a Marlene, volvió a sentirse inspirado por la idea de tratar de salvar al mundo y ser un héroe, por lo que se unió a las Luciérnagas. Aunque, posteriormente, renunció y se encontraba solo en Wyoming, por lo menos hasta lo que Joel sabe.

3. Son emboscados en Kansas City

Cuando la ruta de la carretera está bloqueada por un camión, Joel decide tomar un atajo por la ciudad de Kansas para no retroceder tanto. Sin embargo, son emboscados y su camioneta choca contra un edificio.

Joel logró matar a dos de los hombres, pero uno ingresó por la puerta trasera y empezó a asfixiarlo. Al ver que su protector estaba a punto de morir, Ellie decide usar la pistola de Frank que tenía guardada en su mochila y le dispara en la espalda al atacante. El joven sobrevive, pero no puede caminar. Le pide que no lo maten y Joel le dice a Ellie que se aleje para que no presencie como termina de asesinarlo.

Ambos se dirigen a un lugar seguro, pero deben dejar casi todas sus provisiones en la camioneta de Bill. Sin embargo, Joel decide dejar que Ellie se quede con la pistola y le enseña cómo usarla.

La ruta de la carretera hacia Wyoming estaba bloqueada por un camión. "The Last of Us" episodio 4 (Foto: HBO)

2. La dinámica dentro del grupo rebelde de Kansas City

Lo que pensamos que se trataba de simples Cazadores (tal como aparecen en el videojuego), en realidad era un grupo rebelde que se levantó en contra de FEDRA y tomó control de la Zona de Cuarentena de Kansas City.

Kathleen parece ser la líder de la agrupación y se encuentra interrogando a un doctor que había delatado a varias personas cuando los militares todavía tenían control de la ciudad. La mujer revela que su hermano había sido asesinado a golpes por FEDRA, al igual que muchas otras personas.

Ella se encuentra en la búsqueda de Henry, quien delató a su hermano y fue el causante indirecto de su muerte. Además, parece ser una gran amenaza para el grupo. Curiosamente, no son completamente malos, sino que están luchando también por sobrevivir y piensan que las personas que llegaron en la camioneta (Joel y Ellie) pueden ser mercenarios y colaboradores de Henry.

Además, muestran que hay algo extraño debajo de uno de los edificios de la ciudad, pero Kathleen asegura que se encargarán de ello después de encontrar a Henry.

1. Se topan con Henry y Sam

Ellie y Joel deciden ir a una especie de rascacielos para poder refugiarse en uno de sus pisos más altos durante la noche. Utilizan vidrios en la entrada para poder escuchar si alguien se acercaba mientras ellos dormían.

Además, Joel le confiesa a Ellie que pudo saber que la persona herida estaba bien y todo era una emboscada, pues antes había sido un Cazador. Cuando Ellie le preguntó si había herido a gente inocente, él no respondió, dando a entender que sí lo había hecho.

Aunque no sucede mucho en esta parte, algo importante es que Joel ya le está agarrando cariño a la adolescente, pues llega a reírse de una de las bromas de su libro. Lo que podría significar que ya está dejando de verla como una promesa que le hizo a Tess y más como alguien a quien estima.

En medio de la noche, Ellie despierta a Joel porque un hombre le está apuntando con un arma. Cuando él abre los ojos, se da cuenta que un niño con un antifaz de superhéroes también le apunta a él. Esas dos personas son Henry y Sam.