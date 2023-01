El episodio 3 de “The Last of Us” ha sido uno de los más conmovedores de HBO Max hasta el momento. La historia de amor entre Bill y Frank en medio de un apocalipsis zombi ha estado a la misma altura, o incluso más, que la escena de “Hold the Door” de “Game of Thrones”. Aunque los hayamos conocido y despedido en un solo capítulo, la carta que le dejaron a Joel tiene más importancia de lo que piensan.

En los videojuegos de Naughty Dog en los que se basa el programa, el encuentro con Bill no se da de la misma forma y la muerte de Frank también fue diferente. Sin embargo, Craig Mazin y Neil Druckmann, los creadores de la serie (este último siendo también quien estuvo detrás de la obra original), decidieron ampliar su historia, algo que resultó ser positivo.

Aunque en la versión de consola no hubo una carta que le dejó Bill a Joel, ya que el personaje seguía vivo, el contenido estuvo inspirado de una conversación que ambos mantuvieron.

La importancia de esta carta no es solo por las diferencias que pueda tener con el videojuego, sino también por las pistas que da acerca de Joel.

En el episodio 3 de "The Last of Us", la carta de Bill estaba dirigida a "cualquiera, pero probablemente Joel" (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA LA CARTA QUE LE DEJÓ BILL A JOEL EN “THE LAST OF US”?

En el episodio 3 de “The Last of Us”, Bill le deja una carta a Joel sabiendo que era probable que él la encontrara luego de que se haya suicidado junto con Frank. En ella, hay un extracto importante.

“Lo salvé y luego lo protegí. Esa es la razón por la que hombres como tú y yo estamos aquí. Tenemos un trabajo que hacer y que Dios ayude a cualquier cabrón que se interponga en nuestro camino”, se leía casi al final e incluso hacía mención de Tess, quien murió en el capítulo 2.

Esta parte de la carta de Bill tiene dos significados importantes. El primero es que las palabras de su viejo ¿amigo? son un recordatorio de que él no pudo proteger a las personas que amaba, incluyendo a Sarah y a Tess.

“Bill básicamente dice, ‘protege a las personas que amas’ y menciona específicamente a Tess. Es un recordatorio del fracaso de Joel. Joel ya falló en salvar a su hija y ahora falló en salvar a su pareja romántica ¿Qué sigue?”, explicó Neil Druckmann en el “Dentro del episodio 3″ de la serie.

El segundo significado tiene que ver con el desarrollo del personaje y lo que sabemos que sucederá gracias al videojuego. Estos pequeños detalles refuerzan el instinto protector a lo largo que va avanzando la historia y explicará los límites a los que llegará para tratar de salvar a Ellie, incluso si eso implica condenar a la humanidad entera.

