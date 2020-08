Al final de la segunda temporada de “ The Umbrella Academy ”, los hermanos Hargreeves evitaron que Vanya hiciera explotar el edificio del FBI en Dallas, provocando así una guerra nuclear entre los Estados Unidos y los soviéticos, pero también tuvieron que enfrentar a La Encargada (The Handler) y a su hija adoptiva Lila.

Aunque The Handler llevó a todos sus agentes para asegurar su victoria no fue suficiente y Vanya destruyó al batallón de un solo golpe. Después de un par de revelaciones, algunas muertes más y un viaje en el tiempo, Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco y Vanya lograron detener a la Encargada, salvar a Harlan y volver a su tiempo.

Sin embargo, en el proceso alteraron el rumbo de la historia y estas son algunas de las preguntas que la tercera temporada de “ The Umbrella Academy ” debe responder. ¿Qué es The Sparrow Academy? ¿Quiénes son sus miembros? ¿A qué época viajó Lila? ¿Qué sucederá con Harlan y su poder? ¿The Handler realmente está muerta?

1. ¿QUÉ ES THE SPARROW ACADEMY?

Incluso en los cómics homónimos de Gerard Way y Gabriel Bá aún no se tiene mucha información sobre estos nuevos personajes, ya que aparecen al final del tercer volumen, ‘Hotel Oblivion’. Cuando los protagonistas están a punto de ser derrotados otros héroes vestidos de rojo y con el emblema de gorrión en el pecho hacen su ingreso y una demostración de sus habilidades, según reportó Digital Spy.

Uno posee rayos negros, una niña con gafas se transforma en algo parecido a una bandada de gorriones, otra se apuñala con cuchillos para infringir daño en sus oponentes y finalmente, uno con la súper fuerza de Luther. Pero ¿qué sucederá en la serie de Netflix?

Cuando Reginald Hargreeves conoció a sus hijos no se mostró satisfecho con el desempeño de ese equipo, así que tal vez prefirió adoptar a otros niños, total tenía otras 36 opciones.

¿Quiénes integran la Academia Sparrow? (Foto: Netflix)

2. ¿A QUÉ ÉPOCA VIAJÓ LILA?

Después de descubrir las mentiras de su madre adoptiva, Lila aprovechó la aparición del sueco para escapar con la máquina del tiempo que dejó caer The Handler tras ser abatida. Aunque Luther intentó detenerla Diego se interpuso.

Lo más seguro es que este personaje vuelva en la tercera temporada de “The Umbrella Academy”, pero ¿estará de lado de sus hermanos o en su contra? ¿Tiene algo que ver con la alteración en la línea temporal? ¿Es uno de los miembros de The Sparrow Academy?

¿A qué época viajó Lila con la maquina del tiempo? (Foto: Netflix)

3. ¿QUÉ SUCEDIÓ CON HARLAN?

Tras provocar la muerte de su padre, el poder de Harlan se salió de control y llamó la atención de la Encargada, pero gracias a la intervención de Vanya y sus hermanos todo fue controlado. Aunque Siete cree que reabsorbió el poder del niño en la secuencia final se muestra que aún lo conserva.

Vanya tenía la intención de llevar a Sissy y a su hijo al futuro, pero por el bien de su pequeño, la esposa de Carl prefirió continuar en su época. ¿Harlan volvió a manifestar sus poderes? ¿Tiene que ver con la alteración del tiempo?

Harlam consiguió sus poderes gracias a que Vanya le devolvió la vida (Foto: Netflix)

4. ¿LA COMISIÓN TRAICIONÓ A LA ACADEMIA UMBRELLA?

Al final de la segunda entrega parece que los protagonistas están atrapados en una línea de tiempo alternativa, pero ¿la Comisión tiene algo que ver? Mientras Herb estaba al mando, la institución encargada de velar por el orden de los eventos históricos se mostró agradecida con los hermanos Hargreeves por eliminar a la The Handler; entonces, ¿qué los hizo cambiar de opinión? ¿o se trata de una error?

¿Qué sucedió con la Comisión? (Foto: Netflix)

5. ¿CÓMO MURIÓ BEN?

Algunos fans de la serie de Netflix han especulado sobre las causas de la muerte de Ben en la línea de tiempo original. Para ellos sus hermanos son responsables de la muerte de Seis y un detalles que apoya esta teoría es que en sin ellos cerca él sigue con vida. Además, por lo visto en un flashback su padre los culpó por dejarlo morir. Entonces, ¿cómo falleció este personaje?

El fantasma de Ben se sacrificó y se despidió en la segunda temporada de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

6. ¿DÓNDE ESTÁN LOS OTROS 35 NIÑOS ESPECIALES?

De los 43 niños que nacieron el 1 de octubre de 1989 ya se conocen a siete, es decir, aún no se sabe que sucedió con los otros 35. Tal vez la tercera temporada de “The Umbrella Academy” explore más sobre ese tema y muestre si siguen vivos o si usan sus superpoderes.

Al igual que Reginald, La Encargada buscaba a esos niños, tal vez Lila fue en busca de otros niños igual a ellos.

¿Dónde están los niños que Reginald Hargreeves no adoptó? (Foto: Netflix)

7. ¿QUÉ PASÓ CON LOS SEGUIDORES DE KLAUS?

Los miembros de Destiny eran pacíficos e inofensivos, pero tras la partida de Klaus continuarán así o ¿escogerán a otro líder más violento? Tal como señala Metro, los cultos se han ganado una reputación desde 1969, y los líderes carismáticos suelen conducir a sus seguidores por caminos mortales.

¿Los seguidores de Klaus se volverán violentos? (Foto: Netflix)

8. ¿DÓNDE ESTÁN LAS VERSIONES ALTERNATIVAS DE LA ACADEMIA UMBRELLA?

Aún queda la posibilidad de que los miembros de la Academia Sparrow sean otras versiones de los siete hermanos, sin embargo, también pueden ser algunos de los otros 36 niños que nacieron el mismo día de 1989. Si ocurre esto último, ¿dónde están las versiones alternativas de Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco y Vanya?

Tal vez Luther no sufrió ningún accidente, Klaus no se volvió adicto, Vanya no causó el apocalipsis o Cinco no viajó al futuro.

¿Los hermanos tienen versiones alternativas? (Foto: Netflix)

9. ¿QUÉ OCURRIÓ CON CLAIRE?

Lo primero que quiere hacer Allison cuando vuelve a su época es buscar a su hija, pero con un mundo completamente diferente al que conocían ¿dónde está su hija? ¿Existe tal como la recuerda? ¿Su otra versión también tiene una hija?

Allsion podrá ver a su hija en la temporada 3 de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

10. ¿QUÉ LE PASÓ A GRACE?

En la primera temporada, Grace era solo un robot que Reginald construyó para que cumpla el rol de madre de los siete hermanos, no obstante, en la segunda temporada, se revela que ella alguna vez una científica que ayudó a crear Pogo y dirigió el equipo científico de Hargreeves. Además, salió con Reginald. ¿Volverá en la tercera entrega de “The Umbrella Academy”.

Grace era la científica que ayudó a educar a Pogo (Foto: Netflix)