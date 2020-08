CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Luego de evitar el apocalipsis nuclear, detener a The Handler y salvar a Harlan, los hermanos Hargreeves vuelven a su época, pero cuando llegan a “ The Umbrella Academy ” se encuentran con algunas sorpresas: su padre está vivo y es el fundador de la Academia Sparrow.

Esto significa que alteraron el rumbo de la historia y probablemente ese no sea el presente que recuerdan. La primera diferencia que notan es una fotografía de Ben en la pared y después una versión algo más joven de “Sir Reginald” les da la “bienvenida”.

Además de la versión emo de Ben, en las sombras se distingue a otros cinco miembros de The Sparrow Academy. ¿De quiénes se trata? ¿Son versiones de Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco y Vanya? ¿Algunos de los otros 36 niños que nacieron el mismo día de octubre de 1989? ¿Qué rol jugarán en la tercera temporada de “The Umbrella Academy”?

Aunque Ben se despidió de "The Umbrella Academy" otra versión de él volverá en Academia Sparrow (Foto: Netflix)

¿QUÉ ES THE SPARROW ACADEMY?

Incluso en los cómics homónimos de Gerard Way y Gabriel Bá aún no se tiene mucha información sobre estos nuevos personajes, ya que aparecen al final del tercer volumen, ‘Hotel Oblivion’. Cuando los protagonistas están a punto de ser derrotados otros héroes vestidos de rojo y con el emblema de gorrión en el pecho hacen su ingreso y una demostración de sus habilidades, según reportó Digital Spy.

Uno posee rayos negros, una niña con gafas se transforma en algo parecido a una bandada de gorriones, otra se apuñala con cuchillos para infringir daño en sus oponentes y finalmente, uno con la súper fuerza de Luther.

En declaraciones a Comics Beat, el artista Gabriel Bá describió a estos recién llegados como “héroes”.

Aunque la serie de Netflix no sigue al pie de la letra la historia del cómic, estos detalles podrían ser pistas de lo que sucederá en la próxima entrega. Cuando Reginald Hargreeves conoció a sus hijos adultos en 1963 solo le agradó Cinco, así que, es posible que cambiara sus planes y adoptara a otros niños.

¿Quiénes integran la Academia Sparrow? (Foto: Netflix)

¿CUÁL SERÁ EL ROL DE THE SPARROW ACADEMY EN LA TEMPORADA 3?

El creador los cómics de “The Umbrella Academy”, Gerard Way, confirmó a través de Forbes que el cuarto volumen se llamará “The Sparrow Academy”, es decir, tendrán más protagonismo en la próxima entrega. ¿Sucederá lo mismo en la serie?

“Se trata de una gran revelación en el universo de la Academia Umbrella, algo que había sido secreto durante mucho tiempo, y nuestros hermanos aprenden mucho sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena, así como también descubren la verdadera naturaleza de algunos personajes que han estado con ellos desde el principio”, explicó Way.

Asimismo, agregó: "la serie finalmente comienza a responder la pregunta: '¿Qué pasa con los otros bebés nacidos en ese día, en ese momento?' Los hermanos de la Academia Umbrella ya no están solos en el mundo".

En una entrevista con Digital Spy, el showrunner Steve Blackman prometió que pase lo que pase, la Academia Sparrow “definitivamente sacudirá las cosas. [The Umbrella Academy] debería poder relajarse ahora. Pero algo no está del todo bien cuando han regresado. Porque estas personas no solo dicen que son la Academia Sparrow, sino que Hargreeves todavía está vivo, y él tampoco debería estarlo”.