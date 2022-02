¿Cómo ver la temporada 11 de “The Walking Dead”? La serie de televisión ha estrenado la segunda parte de su cierre definitivo y, ahora, le toca al capítulo 11 aparecer en la pantalla chica durante este fin de semana. La historia en medio de un apocalipsis zombie vuelve con Lauren Cohan, Christian Serratos, Josh McDermitt, como Maggie Greene, Rosita Espinosa y Eugene Porter, respectivamente. Por lo que aquí te contamos sobre la fecha, el horario y cómo ver el nuevo episodio de manera online.

La última etapa de la producción estaba planeada para el 2020. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 frenó todas las intenciones dar por culminada una ficción que, con el pasar de los años, fue perdiendo seguidores.

Aunque la popularidad disminuyó, los verdaderos fans necesitaban un cierre de lo vivido desde el 31 de octubre de 2010, día en que “The Walking Dead” debutó en la pantalla chica basado en la historieta de Robert Kirkman.

Ahora, después de ver los primeros 8 episodios en 2021, le toca el turno al segundo bloque de episodios, para luego, en abril, completar los 24 capítulos de la temporada 11, la última que saldrá al aire.

¿QUÉ SE SABE DE LA FECHA, HORARIO Y DÓNDE VER EL CAPÍTULO 11 DE “THE WALKING DEAD”?

La temporada 11 de “The Walking Dead” se encuentra en su segunda etapa y estrenará su capítulo 11, titulado como “No Other Way”, el domingo 27 de febrero a nivel internacional. Los seguidores la serie tendrán la posibilidad de verlo en la plataforma de streaming Star Plus en los siguientes horarios de acuerdo a sus respectivos países.

Argentina , Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 23:59 horas

, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 23:59 horas Perú , Colombia, Panamá y Ecuador: 21:59 horas

, Colombia, Panamá y Ecuador: 21:59 horas México , Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 20:59 horas.

, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 20:59 horas. Puerto Rico, Bolivia, Venezuelay República Dominicana: 22:59 horas.

Mientras que, en España, se podrá ver a través de la señal de Fox España en el horario de las 22:00 horas. Ese es el único canal en el que se podrá disfrutar la nueva entrega de “The Walking Dead”, además de la plataforma de streaming de Disney Plus.

Mientras que, en su emisión original, la serie de televisión se estrena en el horario de las 21:00 horas por medio de la señal de AMC. Además, los capítulos completos estarán disponibles en AMC+.

¿POR QUÉ NEGAN DECIDIÓ MARCHARSE?

Por otro lado, Jeffrey Dean Morgan, el actor que interpreta a Negan, le contó a Brandon Davis que el autoexilio de su personaje se debe a la decisión que tomó Maggie, pues no siente que en algún punto pueda llegar a entrar en razón:

“Se da cuenta de que [Maggie] no va a cambiar de opinión sobre lo que siente por él y que se ha perdido un poco [...] Negan siempre se enorgulleció de tener el control de sus emociones. Independientemente de lo horrible que haya hecho, siempre ha tenido algún tipo de control, y no siente que Maggie tenga mucho control. Ella es muy impredecible”.

Negan, además, arriesgó su vida por ella y, al no recibir el mismo compromiso de su parte, cae en cuenta que su partida será lo mejor para ambos:

“Creo que en realidad está tratando de ayudarla un poco. Ha tenido este tipo de momentos en los que ha tratado de conectarse con ella, y en realidad no ha funcionado. Y creo que simplemente dice: ‘Es mejor para mí”. irme en este punto’”.

¿CUÁL ES EL REPARTO DE “THE WALKING DEAD” TEMPORADA 11?

Norman Reedus como Daryl Dixon

Melissa McBride como Carol Peletier

Lauren Cohan como Maggie Greene

Christian Serratos como Rosita Espinosa

Josh McDermitt como Eugene Porter

Seth Gilliam como Gabriel Stoke

Ross Marquand como Aaron

Khary Payton como el Ezekiel,

Cooper Andrews como Jerry

Callan McAuliffe como Alden

Jeffrey Dean Morgan como Negan Smith

