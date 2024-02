“The Walking Dead: The Ones Who Live”, serie postapocalíptica creada por Scott M. Gimple y Danai Gurira para AMC, es el sexto spin-off “The Walking Dead” después de “Fear the Walking Dead”, “The Walking Dead: World Beyond”, “Tales of the Walking Dead”, “The Walking Dead: Dead City” y “The Walking Dead: Daryl Dixon”.

El tercer programa directamente derivado de la serie original está ambientado después de los eventos del primer drama post-apocalíptico y sigue a Michonne en su búsqueda de Rick Grimes, quien desde hace casi una década es prisionero de la República Cívica Militar.

“The Walking Dead: The Ones Who Live” tiene seis episodios y cuenta con un elenco principal conformado por Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt y Terry O’Quinn. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de AMC?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

1. Andrew Lincoln como Rick Grimes

Andrew Lincoln, que fue parte de “Love, Actually”, “Gangster No. 1″, “This Life”, “Afterlife”, “Penguin Bloom” y “Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities”, vuelve a interpretar a Rick Grimes, quien desapareció en las últimas temporada de “The Walking Dead”. ¿Qué pasó con él durante todos esos años?

Andrew Lincoln regresa como Rick Grimes, prisionero del CRM, en la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

2. Danai Gurira como Michonne

Danai Gurira, principalmente recordada por el rol de Okoye en “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame”, las dos películas de “Black Panther” y “What If...?”, regresa como Michonne, la guerrera con katana que abandonó “The Walking Dead” en busca de su pareja. Todo parece indicar que está cerca de encontrarlo.

Danai Gurira da vida a Michonne, quien busca a Rick en la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

3. Pollyanna McIntosh como Jadis Stokes / Anne

Pollyanna McIntosh, que apareció en producciones como “The Woman”, “Scavenger’s Reign”, “Vikingos: Valhalla”, “Deathcember”, “Double Blind” y “Apocalypse Clown”, retoma el rol de Jadis Stokes / Anne, la suboficial mayor del CRM quien desapareció con Rick en el helicóptero de la República Cívica.

Pollyanna McIntosh interpreta a Jadis Stokes / Anne, suboficial mayor del CRM, en la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

4. Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne

Lesley-Ann Brandt, que participó en “Lucifer”, “Zombie Apocalypse”, “The Librarians”, “Single Ladies” y “Spartacus: Gods of the Arena”, interpreta a Pearl Thorne en “The Walking Dead: The Ones Who Live”. Ella pertenece al grupo militar Civic Republic.

Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne, que es parte de CRM, en la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

5. Terry O’Quinn como el Mayor General Beale

Terry O’Quinn, conocido por su papel como John Locke en la serie “Lost”, así como sus apariciones en otras series como “JAG”, “Alias”, “Millennium” y “The X-Files”, da vida a el Mayor General Beale, líder y fundador de la República Cívica Militar (CRM).

Terry O'Quinn como el Mayor General Beale, líder de CRM, en la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

¿DE QUÉ TRATA “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, “la historia de amor de Rick Grimes y Michonne cambia gracias a un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. ¿Podrán encontrarse y descubrir quiénes eran en una situación diferente a cualquier otra que hayan conocido?”

¿CÓMO VER “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

“The Walking Dead: The Ones Who Live” se estrenará en AMC el domingo 25 de febrero de 2024 y también estará disponible en AMC+.

Por lo tanto, para ver el nuevo spin-off solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.