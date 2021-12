El final de la segunda temporada de “The Witcher” dejó el camino preparado para una tercera entrega, que ya fue confirmada por Netflix durante el evento ‘Tudum’ de septiembre de 2021, así que los fanáticos de la serie basada en la saga de Andrzej Sapkowski podrán ver más aventuras de Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer.

En una entrevista para Digital Spy, en noviembre de 2021, la showrunner Lauren Schmidt Hissric reveló que la sala de escritores ya estaba trabajando en los guiones de la tercera temporada de “The Witcher”. “La sala de escritores de esta entrega es increíble. Quiero decir, siempre hemos tenido escritores increíbles en el programa. Pero creo que esta temporada específicamente tuvo... Tuvimos algunas personas nuevas que entraron, y fue realmente interesante cómo cambió la dinámica. de la sala, para tener este tipo de sangre nueva: personas que han visto la primera temporada, que luego habían proyectado la segunda temporada, y vinieron con ideas frescas y nuevas, que me desafiaron en cosas que realmente no había pensado antes”.

“Lo que es interesante, sin embargo, es que terminamos los guiones, y solo entonces comenzamos a hablar con los actores y directores, y nos metemos en las limitaciones de producción de convertir estos ocho episodios en un viaje completo”, agregó Lauren Schmidt Hissric. “Para mí es importante que los actores, por ejemplo, también sientan pasión por sus viajes; que comprendan los viajes de sus personajes. Así que esas son conversaciones que comenzarán pronto”.

Yennefer traicionó a Geralt y entregó a Ciri a la vieja bruja, pero al final se arrepintió (Foto: The Witcher/ Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE WITCHER”?

Al final de la segunda temporada de “The Witcher”, Geralt y Yennefer logran despertar a Ciri y liberarla de Voleth Meir. La princesa envía a la vieja bruja y los monstruos a través del monolito, pero en el proceso también lleva a Yen y De Rivia a ese mundo extraño.

Aunque logran regresar a través del monolito deben prepararse para la “persecución salvaje”. Sobre todo, porque la Hermandad ofrece una gran recompensa por Ciri y los que la ayuden, y los elfos también la buscan porque creen que tiene el poder de salvarlos, ya que Istredd les revela que la joven es Hen Ikeir, es decir, una niña nacida de sangre antigua.

Además, el rey Vizimir también regresa y le pide a Philippa que le traiga al Bardo, y la Llama Blanca al fin se reúne y se revela que el Emperador Emhyr var Emreis es en realidad el padre de Ciri.

Por lo tanto, la tercera temporada de “The Witcher” se centrará en el destino de Ciri, y en lo que harán Geralt y Yennefer para proteger a la poderosa joven. Entonces, ¿la princesa salvará al Continente del apocalipsis o lo provocará?

Ciri llevó a Yennefer y Geralt a otra dimensión en su intento de deshacerse de los monstruos (Foto: The Witcher/ Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE WITCHER”

La tercera temporada de “The Witcher” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de la temporada 2 de "The Witcher", serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WITCHER” 3

Henry Cavill como Geralt de Rivia

Freya Allan como la princesa Ciri

Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg

Joey Batey como Jaskier

Royce Pierreson como Istredd

Anna Shaffer como Triss Merigold

Kim Bodnia como Vesemir

Mimi Ndiweni como Fringilla Vigo

Eamon Farren como Cahir

Paul Bullion como Lambert

Mecia Simson como Francesca Findabair

Adjoa Andoh como Nenneke

Cassie Clare como Philippa Eilhart

Bart Edwards como Emhyr var Emreis

Mecia Simson como Francesca Findabair en la segunda temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE WITCHER”?

La tercera temporada de “The Witcher” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a fines de 2022, o incluso a principios de 2023.