“Thor: Love and Thunder” ya se estrenó en cines y cientos de seguidores del MCU alrededor del mundo ya tuvieron la oportunidad de verla. La película de Taika Waititi nos presentó una nueva aventura del Dios del Trueno, en la cuarta película del superhéroe y la número 29 del Universo cinematográfico de Marvel; con Chris Hemsworth (Thor), Christian Bale (Gorr, el Carnicero de Dioses), Tessa Thompson (Valquiria), Russell Crowe (Zeus), Natalie Portman (Jane Foster / Mighty Thor) guiando la trama.

Tras su estreno y mientras muchos esperan su pronto arribo a Disney Plus, algunos detalles en torno a la producción de Marvel se van haciendo públicos. Hace unos días te contábamos los easter eggs de “Thor: Love and Thunder”, así como todos los cameos con los que contó la película. En esta ocasión, se conoció la historia detrás del grito de las cabras Toothgnasher y Toothgrinder, algo que generó reacciones entre los espectadores. Unos las amaron. Otros las odiaron.

Estos personajes son las fieles compañeras del Dios del Trueno desde la mitología nórdica que también provienen del cómic, aunque sus aspectos en las viñetas eran mucho más rudos que lo visto en el filme. Sin embargo, debido al humor de la película, a Waititi le pareció gracioso hacerlas parte de la atmósfera.

Toothgnasher y Toothgrinder en los cómics de "Thor" (Foto: Marvel)

¿CÓMO NACIÓ EL GRITO DE LAS CABRAS EN “THOR: LOVE AND THUNDER”?

Tal como lo mencionamos, las señoras de todas las cabras han acompañado al asgardiano desde hace 56 años. Y en la película, llamó mucho la atención la peculiar manera de comunicarse. La idea nació a partir de una canción de Taylor Swift.

Cuando estaban en la postproducción, un integrante del equipo encontró un videomontaje de la canción “I Knew You Were Trouble” de Swift, que renombraron “Trouble (The goat remix)”, porque en una parte del estribillo al autor le pareció gracioso poner a una cabra gritando en lugar del lamento de la propia cantante y actriz.

Después de pasar horas riendo con ese meme en video, a todos se les ocurrió dotar a Toothgnasher y Toothgrinder con esos gritos.

“Siempre estuvieron planeadas por ser parte del cómic, solo no sabíamos qué ruidos harían. Después de ver el remix de Taylor Swift supe que estaban destinadas a gritar. Y mucha gente piensa que soy yo el que grita, pero es la cabra del video”, dijo el director de la película.