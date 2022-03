¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La semana del 14 al 18 de marzo dejó muchos momentos emocionantes en la telenovela turca. La historia de Züleyha, protagonizada por Hilal Altınbilek, sigue sorprendiendo al público y se ha consolidado como uno de los programas más vistos de la pantalla chica. Aquí te contamos todo lo que debes saber de sus recientes episodios, que se han podido ver en este horario.

Ya no quedan dudas de que “Bir Zamanlar Çukurova”, como se le conoce en su idioma original, es un fenómeno mundial. Su aparición en Turquía se convirtió en un éxito, el cual se ha replicado a otras partes del mundo.

El drama otomano debutó en la televisión el 13 de setiembre de 2018, con un elenco variado de experimentados y nuevos talentos de la actuación. Su inquietante trama se ganó un lugar en la programación diaria.

Ahora, la serie de televisión también se ha posicionado en otros países, como España. La novela se emite en Antena 3 y, durante la reciente semana, mostró impactantes sucesos que te resumimos en esta nota.

Züleyha, el personaje principal de la telenovela turca "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

5 MOMENTOS CLAVES QUE PASARON EN “TIERRA AMARGA” POR ANTENA 3

5. El plan de Züleyha y Yilmaz tiene un inconveniente

Züleyha y Yilmaz tenían todo preparado para escapar, junto a Adnan y Leyla, a Estados Unidos. Sin embargo, cuando estaban rumbo al aeropuerto, Demir los interceptó y, con un arma, obligó a su esposa que fuer a la casa de Sedva junto a sus hijos.

Demir y Züleyha intentan estar juntos con un plan de escape. (Foto: Tims & B Productions)

4. La ira de Züleyha

Después, Züleyha consiguió escapar de su encierro para recriminarle a Hünkar por haberle avisado a su hijo de su plan de fuga. Con un cuchillo en la mano, la protagonista de “Tierra amarga” amenazó de muerto a quien fuera su suegra.

Hilal Altınbilek en el papel protagónico de Züleyha. (Foto: Tims & B Productions)

3. La revelación de Sevda

Sin embargo, lo que no se esperó Züleyha fue que Sevda hiciera una revelación: Hünkar no fue quien los delató, sino que se trató de Sermin. Ella le explicó que no quiere salvar a la matriarca de los Yaman sino que quiere decirle la verdad, porque cometería una injusticia. Züleyha, todavía dolida, dejó el arma y se disculpó con la madre de Demir.

Züleyha amenaza a Hünkar con un cuchillo. (Foto: Tims & B Productions)

2. La encrucijada de Demir

En otro momento, Hünkar obligó a Demir a decidir entre su orgullo y su familia. Ella fue a la casa de Sevda y le informó que Züleyha y sus hijos vivirán con ella. Y que si quiere estar junto a ellos, que él también se mude a la mansión. Demir se quedó pensando en qué sería lo mejor para él.

Demir se encuentra en un dilema en cuanto a Züleyha y sus hijos. (Foto: Tims & B Productions)

1. El refugio de Müjgan y un nuevo plan

Finalmente, la telenovela turca mostró que Müjgan ya no pudo más con todo lo que ha vivido por su matrimonio con Yilmaz. La doctora se desahogará con Fikret, a quien le cuenta todo sobre sus pesares. La cercanía de la todavía esposa de Yilmaz con el misterioso hombre se hizo más que evidente. Mientras que, Züleyha y Yilmaz se pusieron en contacto y empezaron a planear una nueva forma de escapar juntos.

Müjgan en la telenovela turca "Züleyha". (Foto: Tims & B Production)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “TIERRA AMARGA”?

Por otro lado, “Tierra Amarga” tiene cuatro temporadas estrenadas en Turquía, su país de origen. Las tres primeras tienen un total de 102 capítulos.