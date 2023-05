El pasado 24 de mayo, la famosa cantante Tina Turner falleció a los 83 años debido a un agresivo cáncer intestinal. De este modo, la intérprete de “Proud Mary” vistió de luto a la industria musical y a todos los seguidores de su vasta trayectoria artística.

La reconocida Tina Turner ya no está entre nosotros, pero su legado sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Y es que, a escasos días de su partida debido a un caso severo de cáncer, la “Reina del rock and roll” volvió a ser noticia en los medios, pero no por su intachable carrera musical o sus tormentosas relaciones amorosas.

Resulta que la intérprete estadounidense cosechó, además de hits mundiales e himnos musicales, varios millones de dólares que supo administrar a lo largo de su carrera. Desde joyas, automóviles de lujo y hasta propiedades en zonas exclusivas fueron parte de la vida de la desaparecida cantante nacida en 1939.

Tina Turner partió a la eternidad como la leyenda del rock por sus canciones inolvidables (Foto: EFE)

¿Quieres saber a cuánto asciende la fortuna total de Tina Turner? Descuida, que en Mag te contamos los millones que supo generar y algunos de los excéntricos gastos que tuvo en su juventud.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE TINA TURNER?

De acuerdo al portal especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de la artista llegaba a bordear los 250 millones de dólares, una cifra sumamente alta para una cantante con sus pergaminos y hoja de vida.

Mientras tanto, también se informó que Tina vendió en el año 2021 todos sus derechos de música e imagen a BMG Rights por la friolera suma de 50 millones de dólares.

“Durante su carrera superó los 200 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ganó 12 premios Grammy, incluidos tres premios Grammy Hall of Fame y un Grammy Lifetime Achievement”, escribió la citada agencia sobre la cantante de 83 años.

LA VIDA DE LUJO DE TINA TURNER Y SUS HEREDEROS

Además de sus cientos de millones, se sabe que Tina también tuvo una vida repleta de lujo y cosas de lujo. De acuerdo al portal Tork, la intérprete de raíces suizas era una amante de los autos de alta gama, razón por la que destinó varios cientos de miles al momento de conseguir unos tantos.

La afición de Tina por los autos de lujo era sumamente evidente en las redes sociales (Foto: Tina Turner / Instagram)

Haciendo un recuento de sus autos más costosos, podemos deducir que la también actriz gastó más de 300 mil dólares en sus siguientes automóviles.

Mercedes AMG G63 (190.000 dólares)

Jaguar XJG (40.500 dólares)

Jaguar XKE (86.500 dólares)