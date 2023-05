El pasado 24 de mayo se confirmó la muerte de Tina Turner a los 83 años de la legendaria cantante estadounidense, considerada la “Reina del Rock’n Roll” y que marcó la década de los 60 y 80 con icónicos temas que se mantienen hasta actualidad como clásicos de la música.

Anna Mae Bullock, nombre real de la celeb de Estados Unidos, fue la inspiración para cientos de artistas que vendrían posteriormente, ya sea por sus populares canciones o su imponente presencia en los escenarios, donde desprendía energía al interpretar sus mejores temas.

Lamentablemente, en los últimos años la salud de la intérprete de temas como “Proud Mary”, “What’s Love Got to Do With It”, entre otros, fue deteriorándose hasta su muerte, aunque esta habría intentado ocultar su estado, tal como reveló la también icónica artista Cher.

LA REUNIÓN DE TINA TURNER Y CHER

En entrevista con MSNBC, la cantante lamentó la muerte de su colega y amiga, asegurando que esta se negó a revelar sus padecimientos, por lo que ella también se mantuvo en silencio, respetando su voluntad.

“Fui a visitarla porque pensé que necesitaba dedicarle tiempo a nuestra amistad, para que supiera que el mundo no la había olvidado. Entonces varios amigos comenzamos a turnarnos para pasar tiempo con ella y eso la hizo muy feliz”, expresó.

De acuerdo con la intérprete de “Believe”, durante su encuentro, Turner lamentó que “no podía pasar demasiado tiempo con ella”, un comentario que ambas optaron por ignorar debido a la gran velada que compartían.

“De golpe habían pasado cinco horas y nos estábamos descostillando de la risa. Ella lo estaba pasando realmente bien a pesar del hecho de estar realmente enferma, y de que no quería que la gente supiera sobre eso”, añadió Cherilyn Sarkisian, nombre real de cantante estadounidense.

La salud de Tina atravesó un dramático desgaste en la última década, la cual inició con el accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió tres semanas luego de su casamiento con Erwin Bach y que afectó sus capacidades motoras y psicológicas, algo a lo que Cher hizo referencia con sus declaraciones.

EL CASTILLO DE TINA TURNER EN SUIZA

Durante la entrevista, la “Diosa del Pop” hizo referencia a la mansión que Tina había adquirido en 2020 y que está valorizada en 70 millones de francos suizos (76 millones de dólares o 72 millones de euros) y que cuenta con una impresionante vista al lago y zonas de reposo.

“Aquí me siento como en casa. Si estoy en el lago de Zúrich, en la casa que tengo, me siento serena. Realmente tengo todo aquí”, comentó en aquel la cantante a The New York Time, esto en el marco de la celebración de sus 80 años.

Compuesta por 10 edificaciones aledañas, un estanque, una piscina y un muelle en el lago Zúrich. Además, se encuentra atravesada por un riachuelo.

La edificación tiene más de 100 años y consta de 24 mil metros cuadrados y comparte límites con la propiedad de Roger Federer, quien, según medios suizos, estaría evaluando comprar el inmueble para extender sus dominios.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE TINA TURNER?

De acuerdo al portal especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de la artista llegaba a bordear los 250 millones de dólares, una cifra sumamente alta para una cantante con sus pergaminos y hoja de vida.

Mientras tanto, también se informó que Tina vendió en el año 2021 todos sus derechos de música e imagen a BMG Rights por la friolera suma de 50 millones de dólares.