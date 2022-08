Después de casi tres meses dentro de “La casa de los famosos 2″, los finalistas están más cerca que nunca del premio final. Por supuesto, su esfuerzo ha tenido un costo y es el estar separados de sus seres queridos. Por un momento, el polémico reality decidió dejar a un lado las discusiones y emocionar a sus participantes con una gran sorpresa. Uno de los que más conmovidos fue Toni Costa.

Antes de iniciar su inquebrantable relación con Evelyn Beltrán, el bailarín español fue la pareja de la conductora Adamari López, con quien pasó momentos muy felices. Resultado de su amor, nació su hija Alaïa.

Como parte de las reglas del programa, los concursantes no pueden salir de la casa ni estar en contacto con personas ajenas a la producción. Por ello, no han podido ver a sus familiares y tampoco comunicarse con ellos, pues los teléfonos celulares no eran permitidos.

LA SORPRESA QUE LE HIZO ALAÏA A TONI COSTA

Dentro de poco “La casa de los famosos 2″ llegará a su fin, por lo que los finalistas que aún se mantienen recibieron mensajes de sus familiares. En el caso de Toni Costa, su hija apareció en el programa para sorprenderlo.

Se trataba de un video que realizó la pequeña de 7 años y el cual fue transmitido por medio del televisor de la casa. Desde su casa en Miami, le dio un mensaje de aliento a su padre mientras sostenía a su mascota en brazos.

“Hola papi ¿cómo estás? Sabes que ya tú eres un ganador, tú vas a ganar este juego increíble. El tiempo pasa rápido. Bye”, le dijo Alaïa a través de la pantalla y luego le lanzó un beso.

Captura de pantalla del video que realizó Alaïa para su padre, Toni Costa, en "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE TONI COSTA ANTE LA SORPRESA DE ALAÏA?

Desde el comienzo del reality, Toni Costa ha dejado claro lo mucho que ama y extraña a su hija. Además, en algunos momentos emotivos, no se ha sentido intimidado en derramar algunas lágrimas, pese a que recibe muchas críticas por mostrarse vulnerable.

Esta ocasión no fue la excepción, pues el mensaje de Alaïa tocó muy profundamente al español de 38 años. Las emociones lo abordaron y no pudo evitar derramar unas lágrimas. Quizás fue una mezcla de felicidad por verla después de mucho tiempo y por cuánto la extrañaba.

Por ello, cuando Héctor Sandarti reiteró el constante apoyo que ha recibido el concursante de su hija, Toni Costa también ofreció unas palabras que de seguro estará escuchando desde casa.

“La amo con toda mi alma. Gracias por este regalo de mostrármela de nuevo, que papi está aquí, pues también, como todos, luchando. Ha sido un camino largo, de muchos obstáculos. Creo que de aquí salimos renovados y vale la pena todo lo que hemos vivido aquí y todo lo que yo he sido aquí y seguiré siendo, es por y para ella. Así que gracias”, expresó el finalista.

Desde hace tres meses, cuando inició “La casa de los famosos 3″, Toni Costa no ha podido ver a su hija. Cabe mencionar, que su despedida fue algo muy duro para él y se ha podido observar en la almohada en forma de corazón, un regalo de Alaïa que ha llevado consigo durante todas las semanas.

“Uf mi corazón en mil pedazos. Jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa. Esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben más lágrimas”, comentó sobre la separación en su momento a través de sus redes sociales.