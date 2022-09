Por más que “La casa de los famosos 2” haya terminado el lunes 8 de agosto con el anuncio de Ivonne Montero como ganadora, el show aún sigue dando mucho de qué hablar por los pleitos que, durante la convivencia de tres meses, se originaron dentro de las instalaciones.

Mientras muchos personajes como Daniella Navarro y Salvador Zerboni siguen peleándose a través de declaraciones en redes sociales o medios de comunicación, hay otros que prefieren dar vuelta a la página y hasta limar asperezas mediante unas sinceras disculpas.

Uno de esos exconcursantes que ha decidido pedir perdón ha sido Toni Costa, quien se sinceró ante Ivonne Montero, la actriz que tuvo muchas peleas en el reality de Telemundo, varios enemigos y que, a pesar de todo, resultó como la ganadora de los 200 mil dólares.

Ivonne Montero cuando recibió el premio de 200 mil dólares por haber ganado "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ TONI COSTA LE PIDIÓ PERDÓN A IVONNE MONTERO?

Cuando Toni Costa salió del programa hispano pudo ver varios videos en los que se dio cuenta de que no debió confiar en algunas personas, ya que ellos hablaban mal a sus espaldas, mientras que cara a cara parecían ser sus más grandes amigos y aliados.

Fue así también que abrió los ojos y se percató de que Ivonne fue una de las compañeras que mejor lo trató, siempre con la verdad y hasta le pedía a sus fans que votaran por él para que no sea eliminado. Sin embargo, él no creyó del todo en lo que transmitía.

Es por ello que, en una reciente transmisión en el Instagram de Ivonne Montero, el bailarín español envió una invitación para ingresar y así hablar con ella.

La actriz mexicana, evidentemente, mostró una gran sorpresa, pero aceptó la solicitud y conversaron delante de todas las personas que estaban conectadas al straeming.

“Aquí estoy dándote la cara y diciéndote, como te dije cuando saliste como campeona, qué lástima no haber creído 100% en todo lo que me decías, pero esa casa, tú sabes, era perfectamente el peor lugar para confiar porque te daban una cara y por la espalda era otra. Pese a eso, sí me disculpo contigo. Uno no llega a darse cuenta y no ve la realidad total. Tú sabes que yo te decía muchas veces: ‘Ivonne, ¿cómo aguantas tanto?’. Yo valoré mucho esa parte tuya de que aguantaste unas peleas desastrosas y siempre estuviste ahí fuerte hasta el final”, comentó el exnovio de Adamari López.

Toni Costa quedó en el cuarto lugar de "La casa de los famosos 2"(Foto: Telemundo)

TONI COSTA AGRADECIÓ A IVONNE MONTERO

En su discurso frente a las redes sociales, Toni Costa aprovechó para agradecer a Ivonne Montero por siempre haberse mostrado muy sincera con él y por la amistad que le ofreció, pero que no fue consolidada del todo durante el tiempo en el que convivieron.

“Te agradezco de corazón esa amistad, ese cariño, ese apoyo que me diste cuando le decías a tu gente que me votaran para que estuviera en la final. Gracias y nuevamente discúlpame por no haber sido esa persona que a lo mejor juntos hubiéramos hecho muy buena mancuerna hasta el final”, añadió.

¿IVONNE MONTERO ACEPTÓ LAS DISCULPAS DE TONI COSTA?

Para finalizar ese tema, la segunda ganadora de “La casa de los famosos” tomó la palabra y se mostró muy satisfecha por haber escuchado de esa forma a Toni Costa, así que expresó su tranquilidad, dando a entender que todo ya quedó en el pasado sobre lo acontecido entre ellos.

“Uno ahí dentro siente acercamiento con ciertas personas, cierta complicidad, cosas afines que a lo mejor tú y yo no teníamos o teníamos otras que sí, como el baile, pero yo entiendo perfecto. La primera semana yo no quería ver nada, solamente las cosas positivas, de repente ya empecé a ver cositas que me fueron llegando y sí me empezó a pegar más, pero bueno también es algo que ya terminó. Estoy contenta, estoy satisfecha, estoy tranquila y en paz”, manifestó.