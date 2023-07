Como bien sabemos, Carlos Villagrán logró saltar a la fama internacional tras dar vida a Quico en la serie “El Chavo del 8″. Teniendo ese sello particular para la actuación, el primer actor de 79 años logró inmortalizar al personaje vestido de marinero al volverlo una de las atracciones más humorísticas del recordado programa de Televisa. Pero, ¿sabías que el histrión llegó a tener 6 hijos?

Pese a que “El Chavo del 8″ dejó de emitirse hace varias décadas, Villagrán ha sabido sacarle provecho a su personaje través de giras por Latinoamérica con su propio circo. Eso sí, a las constantes travesías lo acompaña Vanesa, una de sus herederas y quien también funge de mánager.

Carlos y Vanesa Villagrán son muy unidos (Foto: Carlos Villagrán / Instagram)

Lastimosamente, no todo es felicidad y armonía en la vida de los Villagrán. Resulta que la propia Vanesa reveló ante las redes sociales que se encuentra luchando contra una mortal enfermedad a sus 40 años. ¿Logras adivinar de qué padecimiento se trata?

LA ENFERMEDAD MORTAL QUE TIENE LA HIJA DE CARLOS VILLAGRÁN

El pasado 28 de julio, la misma Vanesa Villagrán comunicó a sus seguidores de Instagram que fue diagnosticada con cáncer el pasado 6 de junio durante uno de los exámenes de rutina a los que se somete.

Si bien no detalló el tipo de cáncer que posee, Vanesa reveló que se mostró muy sorprendida por el diagnóstico, pues siempre es muy cautelosa con los chequeos de salud. “No lo podía creer (...) para mí y mi familia fue muy sorpresivo”.

Al respecto de las opiniones de los doctores, Vanesa dejó en claro que buscó más de una opinión y analizó todo tipo de medidas que significa poseer una enfermedad de este tipo. “Vi como seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida”, añadió.

Vanesa reveló que su diagnóstico le causó mucha sorpresa (Foto: Vanesa Villagrán / Instagram)

Asimismo, la hija del popular Quico agregó que no era la primera vez que se enfrentaba a esta enfermedad, aunque tampoco dio visos ni explicó cuándo se dio su anterior diagnóstico. “Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla. Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”, sentenció.

CARLOS VILLAGRÁN Y SU REACCIÓN A LA ENFERMEDAD DE SU HIJA

Sobre su familia y la manera en que ha tomado la noticia, Vanesa comentó que su familia ha estado al tanto de ella en todo momento, en especial su padre, Carlos Villagrán, quien está de gira por Perú en estas semanas.

Incluso, añade que conversa con él a diario por teléfono, además de que la ha brindado todo su apoyo a través de doctores y más contactos relacionados a la medicina. “Mi papá Carlos Villagrán a distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí. ¡Te amo!”, indicó.

Vanesa Villagrán reveló su diagnóstico de cáncer por redes sociales (Foto: Vanesa Villagrán / Instagram)

Finalmente, dejó en claro que estaba llevando a cabo procesos para poder frenar el avance de esta enfermedad, tales como dosis de quimioterapias y más. “Ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y ¡a darle! Todo positivamente”, ratificó.