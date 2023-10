Lo que se inició como una promesa hace algunos años, por fin se cumplió. Camila Fernández, la nieta del fallecido Vicente Fernández, está muy contenta de haber terminado el trabajo que un día le prometió a su abuelo; y aunque a ella le hubiera gustado que lo disfrute a su lado, está convencida de que él está muy orgulloso de sus logros.

¿De qué se trata? Como sabemos, la hija de Alejandro Fernández también sigue el legado musical de su familia, por lo que está vigente desde el año 2015; sin embargo, este 2023 hizo algunos cambios a su estilo musical que ha gustado a todos.

La hija de Alejandro Fernández tenía una gran relación con su abuelo Vicente Fernández, a quien extraña muchísimo (Foto: Camila Fernández / Instagram)

¿CUÁL FUE LA PROMESA QUE LE HIZO CAMILA A SU ABUELO VICENTE FERNÁNDEZ?

Como lo señalamos líneas arriba, la cantante mexicana había incursionado en la industria musical con géneros como pop rock, R&B y pop latino; sin embargo, cuando una vez le mostró un proyecto a su abuelo Vicente Fernández, este la animó a incursionar en la música ranchera.

“El último álbum que hice de pop fue inspirado en las letras de mi papá y mi abuelo, que hicieron en mariachi. Se los enseño, y mi papá [Alejandro Fernández] me comenta: ‘¡Está increíble!’. Mi tata [Vicente Fernández] dijo: ‘Está muy padre, pero grábalas en mariachi ¿no?’. Entonces, le dije: ‘Claro tata’. Porque eso hacía con todos los nietos, les grababa canciones de mariachi que ya existían. Le dije: ‘Te grabo el álbum, pero yo lo voy a escribir, lo voy a componer’”, comenzó a relatar a People en español.

Fue así que animada con sorprender a su abuelo, la joven decidió empezar su trabajo; lamentablemente, cuando este ya estaba avanzado, ‘El Charro de Huentitán’ ingresó al hospital, pero eso no fue impedimento, ya que pudo conocer parte de lo que había avanzado su nieta.

La vez que Vicente Fernández estuvo en la inauguración de una estatua de tamaño natural en su honor, en la plaza de los Mariachis en Guadalajara, estado de Jalisco, México, a 6 de octubre de 2019 (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

“Le tocó escuchar algo, pero no el toque final. Sé que le hubiera encantado. Me hace falta mi abuelo para que esté aquí acompañándome en tantas cosas tan bonitas que me han pasado (…). Se lo había prometido a mi abuelo y se me están cumpliendo todos los sueños que algún día pensé que iba a hacer”, manifestó.

Tiempo después llegó el día, el 26 de octubre de 2023, para lanzar su álbum, que está disponible en todas las plataformas digitales y de videos con algunos temas. “El mariachi fue donde me sentí lo más cómoda posible. Y es muy chistoso porque pasé ocho años de carrera trabajando en tratar de encontrarme y sentirme a gusto en un sonido musical; y el mariachi fue donde me encontré perfectamente y me siento más yo que nunca”, precisó al medio estadounidense.

Cabe señalar que su álbum tiene 20 canciones, diez inéditas de su autoría y diez covers. En sus temas usa un lenguaje más fresco y juvenil para atrapar a las nuevas generaciones.