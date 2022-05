Con varias décadas en lo más alto de la actuación en México, Victoria Ruffo es uno de los principales talentos en las telenovelas locales, por lo que es lógico que tenga una gran cantidad de fanáticos en su haber, quienes siguen fielmente sus respectivos nuevos proyectos en las televisión y también sus publicaciones en las diferentes cuentas de redes sociales que maneja, así que muchos han quedado sorprendidos e indignados con la reciente crítica que subió.

Gracias a una publicación en su perfil personal de Twitter, todos sus fans y también los medios de comunicación han conocido que la actriz de “La madrastra” ha tenido un pésimo momento por culpa del servicio de un restaurante, al cual ella confió durante una jornada que pretendía ser de las mejores junto a su madre.

Como era de esperarse, aquella publicación se viralizó en todas las redes sociales y fue tema de conversación en el país azteca, aunque también provocó una serie de opiniones divididas entre los usuarios que leyeron las palabras de la actriz con gran trayectoria en telenovelas.

La actriz mexicana usó su cuenta de Twitter para criticar a un restaurante (Foto: Victoria Ruffo / Facebook)

VICTORIA RUFFO DESTRUYE A UN RESTAURANTE EN TWITTER

El domingo 1 de mayo, en pleno Día del Trabajador, Victoria Ruffo sorprendió escribiendo en su Twitter, pero no algo habitual o el adelanto de una nueva producción suya, sino de una fuerte queja en contra de un restaurante que no realizó un servicio de calidad a su familia.

Según lo que cuenta la mexicana, ella estaba con su madre dispuesta a almorzar, así que realizó un pedido a domicilio a través de China Shing, pero este se demoró mucho en llegar, desatando su evidente molestia.

“¡No puede ser! Una comida especial con mi madre y el pedido de comida de China Shing con 2 horas de retraso. Pésimo servicio. ¡Nada recomendable!”, escribió Victoria Ruffo, enterrando al establecimiento de comida.

De inmediato hubo muchas personas que apoyaron a la artista y criticaron con dureza al restaurante, pero también hubo un grupo de usuarios que pidieron tener paciencia con el establecimiento porque, posiblemente, estén teniendo una alta demanda en esos momentos y sus trabajadores no podían con todo al mismo tiempo.

No puede ser!! Una comida especial con mi madre y el pedido de comida de @ChinaShing con 2 horas de retraso. Pésimo servicio. Nada recomendable!! ❌❌❌❌❌ — victoria ruffo (@victoriaruffo31) May 1, 2022

¿QUÉ PASÓ CON EL PEDIDO DE VICTORIA RUFFO?

Luego de la publicación de Victoria Ruffo en su cuenta de Twitter, en la que todos conocimos acerca de su malestar por no recibir su comida a tiempo, no se conoció más pues ella misma ya no dio mayores detalles.

De esta forma, no hemos podido conocer si su comida llegó o si obtuvo alguna respuesta o disculpas por parte del restaurante. Lo que sí consiguió es que sus cientos de fans la respalden por el momento incómodo que vivió al lado de su madre, cuando todo pretendía que sería un día muy especial.