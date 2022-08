A nadie le queda duda alguna que Victoria Ruffo es una de las mejores actrices de telenovela que han nacido en México y que mucho de ello se lo debe a su enorme talento para interpretar a una gran cantidad de personajes a lo largo de su carrera y también por la forma en la que transmite tantos sentimientos a la audiencia a través de sus llantos.

La ‘Queen’, como algunos le dicen al considerarla como la reina de las telenovelas, se ha caracterizado por sus trabajos frente a cámaras derramando bastantes lágrimas, lo cual siempre ha sido materia de conversación en la opinión pública y en diferentes medios de comunicación, donde se suele resaltar esa capacidad para llorar.

Ese talento o don especial que tiene para mostrar la tristeza en su máximo esplendor le ha valido para ser la protagonista de muchísimas producciones, como por ejemplo “Corona de lágrimas”, que acaba de estrenar su segunda parte luego de 10 años, pero al mismo tiempo deja varias dudas o preguntas al respecto.

Una de aquellas interrogantes es muy obvia y, seguramente, muchos televidentes se la habrán hecho en algún momento: ¿cómo hace Victoria Ruffo para llorar tanto?, ¿se ayuda en algo?, ¿tiene algún truco?. Bueno, en esta nota daremos la respuesta a uno de los más grandes misterios de los melodramas de Televisa.

Victoria Ruffo en su personaje de Refugio en la telenovela "Corona de lágrimas" (Foto: TelevisaUnivision)

EL TRUCO DE VICTORIA RUFFO PARA LLORAR

De cara al estreno de “Corona de lágrimas 2”, hace unos días, Victoria Ruffo concedió una serie de entrevistas con distintos medios de comunicación y con TVNovelas resaltó el hecho de que volvió a hablar de sus llantos, aunque en esta ocasión se animó a revelar cuál es la fórmula para conseguir tantas lágrimas para una escena.

De acuerdo a lo expresado por la mexicana, no es que se ponga algo en los ojos para conseguir que se irriten un poco y botar algunas lágrimas, sino que todo aquel proceso lo realiza de forma natural, sin forzar nada, aunque reconoció que es muy desgastante emocionalmente para ella.

Y es que, para conseguir lo que se requiere en determinadas escenas, tiene que acordarse de muchos pasajes tristes de su vida y que, de alguna u otra forma, la han marcado. Por si ello fuera poco, también se pone a pensar en hechos que podrían suceder en un futuro y que le causarían tristeza.

Esa amalgama de sentimientos encontrados hace que Victoria Ruffo pueda llorar en sus telenovelas. Sin embargo, es algo que no cualquiera podría hacer, pues ella ya tiene un entrenamiento de muchos años para eso.

“Echo mano de muchas cosas de mi vida, tanto que me hayan pasado, como las que no , pero pueden ocurrir. Entonces, emocionalmente me desgasto muchísimo, por eso en la vida personal no lloro. Lloro en las novelas todo lo que no lloro en la vida real”, apuntó la artista de 60 años.

¿CUÁL ES LA TELENOVELA EN LA QUE MÁS HA LLORADO VICTORIA RUFFO?

En la misma entrevista, la actriz mexicana fue consultada sobre la telenovela en la que ha derramado más lágrimas y no tuvo duda en señalar que la respuesta es “Corona de lágrimas”, producción que justamente está promocionando y que ha sido estrenada para todo México el pasado lunes 29 de agosto.

Para Victoria Ruffo, el nombre del melodrama ya lo dice todo, pues hay que derramar muchas lágrimas para conseguir un buen producto final, tal y como los productores han planificado y así gustar a todos los espectadores.

“‘Corona de lágrimas’, ya el título lo dice todo. Pero también es lógico porque interpreto a una mujer que vive para sus hijos y sus amigos, así que sufre mucho por ellos. Vive momentos felices, pero también ciertas tristezas”, añadió Ruffo.