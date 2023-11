Para muchos fue la mejor estrategia, mientras que otros se quedaron con las ganas de escuchar un nuevo dardo en contra de su expareja Gerard Piqué y su familia. Shakira se declaró culpable, admitió su fraude a Hacienda y pagó una multa de 7 millones de euros. Tras su presentación donde alcanzó un acuerdo con Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña para evitar la cárcel, los memes no tardaron en llegar, así como los comentarios de todo tipo en redes sociales. Es justamente en este escenario que el tiktoker boliviano Carlos Andrés Peredo, más conocido como Candrés Peredo, se animó a explicar si la cantante colombiana ‘ganó o perdió’ tras lo sucedido el lunes 20 de noviembre en España. Aquí te contamos al detalle este caso viral.

La intérprete de ‘Acróstico’ y ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ fue acusada de fraude fiscal por no haber pagado impuestos entre los años 2012 y 2014 en España, por lo que pedían una multa de 23.5 millones de euros y una pena de prisión de 8 años con 2 meses.

Al aceptar los cargos, Shakira evitó que se dé inicio a un prolongado y tedioso juicio en su contra, que pudo haber terminado con ella tras las rejas. En él se iban a incluir apelaciones, alegatos y demás, así como la convocatoria a más de 100 testigos que iban a dar sus versiones. Ellos serían personas que, de alguna manera, tuvieron contacto con la cantante en esa época, como vecinos, peluqueros, etc.

¿Shakira ‘ganó o perdió’ al declararse culpable?

Vestida de pies a cabeza de rosado y con un atuendo sobrio, Shakira llegó para su juicio con la justicia española junto con sus abogados. Desde la Vanguardia de España, precisaron que esta tonalidad tiene un significado poderoso y está relacionada con la infancia, pureza e inocencia. Esto le valió para ganarse algunos memes y peculiares comentarios en redes sociales.

Uno de los que destacó esto fue Candrés Peredo en su canal de TikTok @candresperedo donde compartió un video explicativo bajo el titular de ‘Shakira da un giro inesperado en su juicio con Hacienda: su estrategia’ que ya acumula más de 1.8 millones de reproducciones.

“Shakira se vuelve tendencia mundial. Acepta su culpa, años de cárcel y una multa millonaria, pero, en realidad, todo se trata de la excelente estrategia que hizo la cantante”, empezó explicando para luego compartir los titulares y memes que protagonizó.

Entre los más destacados están que ‘Shakira pacta y asume los delitos para evitar el banquillo’, ‘Shakira ya no irá a juicio’, ‘Acepta tres años de cárcel’, entre otros. En redes sociales el tema también se puso a la orden del día.

Si bien todos estaban a la espera de ver las declaraciones de Shakira, ella le dio una vuelta a toda esta historia para evitar 12 sesiones de juicio y la declaración de 117 testigos que desmenuzarían con todo detalle la vida privada de la artista.

Shakira a su salida de la corte de Barcelona tras aceptar la culpabilidad de los seis delitos y llegar a un acuerdo (Foto: AFP)

Tweet viral sobre Shakira

En su explicación, Candrés Peredo tomó como ejemplo una publicación en X del usuario @Vic_Mmendez2797 donde destaca “la forma en la que Shakira no les dio el circo que querían. Siempre fue inocente, de eso no hay duda. El querer pactar y entregar más dinero (que no debe) por priorizar la felicidad de sus hijos, la suya misma y su carrera como artista es lo que determinó su valentía hoy”.

Esto generó más comentarios: “Sabes que nadie la ha declarado inocente no? Ella misma ha pactado, lo que viene a ser una admisión de culpabilidad. Que no pasa nada, paga y ya, pero si fuera inocente lo hubiera luchado. Te ciega el amor fan y Shakira ahí, lo hizo mal y ya. Una cosa no quita la otra”, “Creo que no sabes separar al ídolo en este caso cantante de la persona, puedes ser el/la mejor cantante del mundo y a la vez la peor persona o como en este caso defraudar al fisco. Ídolos con pies de barro”, “Meh ahora todo el mundo piensa que Shakira si hizo fraude , es un poco decepcionante que no diera batalla”, entre otros.

Aunque muchos usurios no compartieron la idea de que ella sea inocente, la verdad es que su decisión fue explicada luego en un comunicado oficial donde se indicó que tomó la decisión de declararse culpable para no seguir desgastándose en el proceso judicial y por sus hijos.

El tiktoker terminó su video con la explicación de que “hoy aprendimos que a veces se gana perdiendo”, algo que también Shakira enfatizó en su comunicado: “He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?”.

Memes sobre Shakira tras su audiencia

Shakira después de pagar 7 millones de dólares // yo después de poner gasolina. pic.twitter.com/SGfXyEFCVi — Emi (@ZepedaEmilia) November 20, 2023

Comparte esta Shakira de la suerte para que siempre tengas plata para pagar tus deudas ✨✨✨✨ pic.twitter.com/Pj26MiM86Z — Jasy y Neisser (@jasyneisser) November 20, 2023

Shakira pagando una multa de 7 millones de euros // Yo después de pagar mi mes de Spotify pic.twitter.com/ONZzx3Rt4e — Gustavo Gutiérrez (@Gus9tav0) November 21, 2023

¿Quién es Candrés Peredo?

Se trata de un creador de contenido boliviano, radicado en México, que es muy popular en redes sociales gracias a sus explicaciones sobre temas del momento. En YouTube y Facebook cuenta con 1 millón de seguidores en cada uno, mientras que en TikTok ya son 2.8 millones de personas que lo siguen.

Su contenidos sobre noticias y tendencias le permitió ser ganador en los Kids Choice Awards México 2023 en la nueva categoría Gossip Fav del evento organizado por Nickelodeon, la cual honra a lo más grande del año en televisión, cine y música.