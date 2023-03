Uno de los momentos que más impacto causaron en la ceremonia de los Premios Oscar 2023, realizada en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos), fue cuando Angela Bassett tuvo una singular reacción tras no ser catalogada como la Mejor Actriz de Reparto. Ella no pudo ocultar su decepción al ver que dicho reconocimiento se lo llevó Jamie Lee Curtis.

Bassett tuvo una destacada actuación en ‘Black Panther: Wakanda Forever’, a tal punto de que fue nominada como Mejor Actriz de Reparto junto a Stephanie Hsu, Hong Chau, Kerry Condon y, por supuesto, Jamie Lee Curtis. Claramente, esperaba ganar, pero eso no sucedió.

Tras el anuncio de que Jamie Lee Curtis iba a recibir el Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘Everything Everywhere All At Once’, Stephanie Hsu, Hong Chau, Kerry Condon aplaudieron a la ganadora. Angela Bassett, en cambio, permaneció inmóvil y no sonrió, mientras la cámara aún la enfocaba.

Varios televidentes se percataron del comportamiento de la actriz y no dudaron en hacer comentarios al respecto en Twitter, según un video viral que publicó el New York Post en YouTube. “La reacción de Angela Bassett duele”, “la reacción de Angela Bassett lo dice todo” y “la reacción de Angela Bassett al escuchar el nombre de Jamie Lee Curtis… Se puede decir cuánto habría significado ese Oscar para ella”, son algunos de los tantos tuits que hay en la red social.

Mira aquí el video viral

¿Qué dijo Jamie Lee Curtis tras recibir el Oscar?

El 12 de marzo de 2023 será un día que siempre quedará grabado en la memoria de Jamie Lee Curtis y es que ese día ganó su primer Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Tras recibir la estatuilla dorada, la actriz se emocionó bastante.

“A toda la gente que ha apoyado las películas de género que he hecho todos estos años, a esos miles y cientos de miles de personas: ‘¡Acabamos de ganar un Oscar juntos!’”, dijo al inicio. “Y mi madre y mi padre fueron nominados a los premios Oscar en diferentes categorías… Acabo de ganar un Oscar”, añadió con lágrimas en los ojos.

