Después de seis temporadas y 89 episodios, “Vikings” terminó a fines de 2020, pero continúa disponible en plataformas streaming como Netflix y Amazon Prime Video. Por lo tanto, los fans del drama histórico siguen interesados en diferentes detalles de la producción y en sus actores principales.

Entonces, ¿qué están haciendo los actores de “Vikings”, tras el final de la serie? Express compartió algunos datos respecto a lo que sucedió con los cinco intérpretes principales de la ficción creada por Michael Hirst.

TRAVIS FIMMEL

Travis Fimmel interpretó a al legendario vikingo Ragnar Lothbrok hasta la cuarta temporada, donde murió después de ser arrojado a hoyo con serpientes venenosas por el rey Aelle de Northumbria (Ivan Kaye).

Entre los siguientes proyectos de Traves Fimmel están “Raised by Wolves” de HBO Max, donde dio vida a Celeb / Marcus y trabajó junto a Amanda Collin. Además, apareció en películas como “Warcraft”, “Finding Steve McQueen”, “Lean on Pete”, “Danger Close: The Battle of Long Tan” y “Dreamland”.

Proximamente, será parte de “Here Are the Young Men”, “El Tonto”, “One Way”, “Die in a Gunfight” y “Delia’s Gone”.

Travis Fimmel interpretó a Ragnar Lothbrok en "Vikings" (Foto: History)

KATHERYN WINNICK

Katheryn Winnick encarnó a Lagertha hasta la sexta temporada de “Vikings”, cuando fue asesinada por Hvitserk (Marco Ilsø), uno de los hijos de Ragnar y Aslaug. Luego, la actriz canadiense protagonizó “Wu Assassins” como Christine CG Gavin en Netflix.

Actualmente, Winnick es parte de la serie de ABC “Big Sky” como Jenny Hoyt junto a Kylie Bunbury y Brian Geraghty. Su próximo proyecto es una película dramática de Sean Penn Flag Day.

Katheryn Winnick interpretó a Lagertha en "Vikings" (Foto: History)

ALEXANDER LUDWIG

Tras la muerte Bjorn Ironside en la sexta temporada del drama histórico, Alexander Ludwig participó en la serie de Starz “Heels” como Ace Spade y compartió roles con Stephen Amell, Chris Bauer, Allen Maldonado.

Además, ha protagonizado varias películas, incluidas “Bad Boys for Life”, “Midway” y “Operation Christmas Drop”. También aparecerá en la película “Recon” como Marson e interpretará a Alex en la cinta dramática “Swing”.

Alexander Ludwig interpretó a Bjorn Ironside en "Vikings" (Foto: History)

GUSTAF SKARSGÅRD

Después del final de “Vikings”, donde Gustaf Skarsgård interpretó al amado Floki, el actor sueco dio vida a Karl Strand en “Westworld” y a Merlin en “Cursed”, serie de Netflix protagonizada por Katherine Langford. Además, apareció en la película “438 Days” como Martin Schibbye.

Gustaf Skarsgård regresó como Floki en los últimos episodios de "Vikings" (Foto: Amazon Prime Video)

CLIVE STANDEN

Clive Standen interpretó a Rollo en las cinco primeras temporadas de “Vikings”, luego apareció en “Council of Dads” de NBC como Anthony Lavelle. Esta ficción fue cancelada tras una temporada en 2020.

Asimismo, dio vida a Byran Mills en “Taken” y a Gabriel Taylor en “Mirage”. Apareció como Chucky en “Vault”, película protagonizada por Samira Wiley, Theo Rossi y Chazz Palminteri.