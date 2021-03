“Vikings” fue una la serie vikinga que se emitió durante un total de seis temporadas y contó la historia del notorio guerrero Ragnar Lothbrok. Ragnar era el mejor amigo del peculiar personaje Floki en la serie, pero un complot de asesinato pasó factura a su relación. Floki mató al amigo de Ragnar, Athelstan y los fanáticos creen que Ragnar había planeado vengarse.

El showrunner de los “Vikingos”, Michael Hirst, habló sobre el fin de la serie con la temporada 6, detallando las circunstancias que llevaron a la culminación de la misma. Inspirado en las legendarias sagas nórdicas, “Vikings” narra las aventuras del legendario héroe nórdico, su familia y sus compañeros guerreros a medida que ascienden para gobernar Escandinavia tras exitosas incursiones en Inglaterra.

La serie se estrenó en el canal History en marzo de 2013 y, con la ayuda de transmisiones en Netflix y Amazon Prime, se transformó en una marca de culto. Los críticos en general han elogiado el espectáculo por sus actuaciones estelares y por capturar auténticamente el espíritu de la era medieval, aunque algunos han citado esporádicamente inexactitudes históricas en la descripción de la sociedad vikinga.

Cuando “Vikings” se estrenó por primera vez en el canal History, se pretendía que fuera una miniserie. Pero debido a su gran popularidad, las serie se recuperó y se extendió hasta una 6ta temporada. Ragnar, el personaje principal supo ganarse a la audiencia y por ello se preguntan que fue lo que realmente pasó con la muerte de Floki. Sigue leyendo y entérate de los detalles.

RAGNAR, ¿REALMENTE PENSÓ MATAR A FLOKI?

Recientemente, en una entrevista con Collider, Hirst reveló por qué decidió terminar con Vikings con la temporada 6. Según Hirst, fue su llamado y no el de la cadena la de bajar las cortinas de la serie. (Foto: History)

Ragnar Lothbrok era un personaje favorito de los fanáticos en “Vikings” y muchos dijeron que mantuvo viva la serie. Lamentablemente, fue asesinado en la cuarta temporada y su muerte dejó a los espectadores sintiéndose enojados y desconsolados. La serie incluyó muchas muertes impactantes, siendo la muerte de Christian Athelstan una de las más emocionales.

Athelstan y Ragnar habían formado un fuerte vínculo cuando ambos aprendieron a apreciar las costumbres religiosas del otro. Pero Floki no aceptaba tanto las costumbres de Athelstan y continuó viendo al ex monje como una amenaza. Finalmente, Floki se sintió abrumado por el miedo y mató a Athelstan, quien sospechaba que su muerte estaba en el horizonte.

Vikings (Foto: History)

Aún así, fue un completo shock para los fanáticos y para Ragnar, quien lamentó la muerte de su amigo durante mucho tiempo. Las malas acciones de Floki se destacaron públicamente, pero nunca fue realmente castigado por lo que había hecho. Algunos fanáticos creen que Ragnar tenía la intención de matar a Floki, ya que se preocupaba profundamente por Athelstan. Algunos rumores indican que se usó Reddit para discutir la posibilidad.

Un fan dijo: “¿Qué crees que Ragnar le habría hecho a Floki si Bjorn no lo hubiera forzado, por así decirlo, al arrestarlo públicamente por matar a Athelstan? Habló de mostrarle a Floki la furia de un hombre paciente. Sin embargo, lo único importante que le había hecho a Floki hasta entonces era dejarlo liderar y fallar en el primer ataque a París.

Vikings (Foto: History)

“Entonces, ¿qué más tenía reservado para Floki si Bjorn no se metía con sus planes?” Muchos fanáticos han señalado cómo había un vínculo demasiado fuerte entre Floki y Ragnar para que el rey de Kattegat lo matara. Al final, Ragnar dejó ir a Floki porque no quería causar más malestar entre el grupo. Sin embargo, hay algunos fanáticos que están convencidos de que Ragnar tenía planes más grandes para Floki bajo la manga.

Uno fan dijo: “Ragnar le dijo a Bjorn ‘¿no crees que si quisiera que lo arrestaran, ya lo habría hecho?’ “Así que definitivamente tenía algo reservado para Floki, pero quizás los escritores no sabían qué. “No le habría hecho nada, mató a Athelstan y estaba furioso. No iba a fingir que no pasó nada”. El creador del programa, Michael Hirst, habló con Express.co.uk sobre si Floki se arrepintió alguna vez de haber matado a Athelstan.

Dijo que nunca hubo ningún arrepentimiento, ya que Floki creía firmemente que Athelstan estaba teniendo una influencia negativa en Ragnar. Creía que estaba matando a Athelstan por el bien de su amigo y el resto de los vikingos. Floki despreciaba la idea del cristianismo y se sintió más amenazado por el concepto hacia el final de la era vikinga. Estaba convencido de que existían los dioses nórdicos y que eventualmente vencerían al dios cristiano de Athelstan.