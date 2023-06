Uno de los galanes turcos más queridos en el mundo regresa a la pantalla chica con una nueva producción, nos referimos a Can Yaman. Sí, el protagonista de “Pájaro soñador”, “Dolunay” y “El hombre equivocado” está de vuelta, pero no precisamente en una telenovela turca, sino en una serie italiana que lleva por título “Violeta como el mar” (“Viola Come Il Mare”, en su idioma original).

Ante la expectativa que ha generado su arribo a la parrilla de Antena 3 en España, te contamos lo que debes saber sobre esta serie, que se emitió en septiembre de 2022 y de seguro hará suspirar a sus millones de seguidores.

Cabe señalar que es la primera vez que el histrión protagoniza una novela fuera de tierras otomanas, pero su facilidad para hablar italiano, así como alemán e inglés, además de su lengua materna el turco, lo han llevado a ser considerado en producciones alrededor del mundo.

El actor turco se roba las miradas por donde pasa (Foto: Can Yaman / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “VIOLETA COMO EL MAR”?

“Violeta como el mar” gira en torno a Viola Vitale, una periodista que se mudó de París a su ciudad natal Palermo para buscar a su padre, a quien nunca conoció. Una vez instalada en dicha ciudad italiana consigue trabajo en una redacción como reportera policíaca, donde conocerá al inspector jefe de policía Francesco Demir, muy talentoso, pero que perdió la fe en la humanidad.

Debido a sus trabajos comenzarán a trabajar juntos en casos de asesinatos, él como policía y ella como comunicadora. Aunque él es muy ordenado y sigue las reglas en todo lo que hace, ella es más impulsiva y busca conocer la verdad lo más antes posible respecto a los crímenes que sigue.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “VIOLETA COMO EL MAR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “VIOLETA COMO EL MAR”

Francesca Chillemi es Viola Vitale

Can Yaman es Francesco Demir

Simona Cavallari es Claudia Foresi

Chiara Tron es Tamara Graziosi

Rubén La Malfa es Carmelo

Mario Scerbo es Alex Leonardi

Daniele Virzì es Rosario

Tommaso Basili es Domenico Parisi

Giovanni Nasta es Turi D’Agata

David Coco es Santo Buscemi

Nathalie Rapti Gómez es Daria Mandalà

Romano Reggiani es Raniero Sammartano

Valeria Milillo es Sonia

Alessia D’Anna es Fiorella

Davide Dolores es Doctor Pierangelo Aiello

Kyshan Wilson es Farah

Saverio Santangelo es Filippo Bono

Giusy Frallonardo es Rossella Graziosi

Los protagonistas de la serie italiana "Violeta como el mar" (Foto: Lux Vide y RTI)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “VIOLETA COMO EL MAR”?

Antena 3 aún no ha anunciado la fecha de estreno de la serie italiana “Violeta como el mar”, pero llegaría las próximas semanas.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS Y CAPÍTULOS TIENE “VIOLETA COMO EL MAR”?

“Violeta como el mar” tiene una temporada de 12 episodios, cada una de ellas con una duración de 50 minutos.