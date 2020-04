Para alegría de todos los fans, el regreso de “Vis a vis” está cada vez más cerca. Aunque la serie no contó con una quinta temporada, la ‘Marea amarilla’ tendrá un spin-off titulado “Vis a vis: El oasis”, el cual ha sido creado por el mismo Iván Escobar y protagonizado por Maggie Civantos y Najwa Nimri en sus roles como Macarena y Zulema, respectivamente. Esta nueva entrega pondrá punto final a la historia de este dúo y contará con ocho episodios.

Atrás quedó Cruz del Norte, pero lo aprendido no, luego de años de atracos a joyerías, bancos y casinos, el dúo dinámico pretende dar un último gran golpe. “Vis a vis: El Oasis” tendrá un final cerrado, donde se pone punto y final a la trama de Macarena y Zulema y su delictiva conducta fuera de la cárcel. Los ocho capítulos de la serie se rodaron desde octubre del 2019 en Madrid, y se estrenará el lunes 20 de abril de 2020 a través de Fox España.

Tráiler de Vis a vis El Oasis

Antes de que se confirmara el spin-off de la exitosa serie, Ivan Escobar, uno de los creadores del drama carcelario español, habló sobre el proyecto: “depende de dos pedazos de monstruos que se llaman Maggie Civantos y Najwa Nimri. Egoístamente siempre me ha llamado la atención ver qué sería de esas dos hijas de puta locas, esquizofrénicas y bipolares fuera de la cárcel”.

¿QUÉ PASARÁ EN “VIS A VIS: EL OASIS”?

De acuerdo a la sinopsis de “Vis a vis. El oasis”, Zulema y Maca se cortan la coleta. Llevan años dando palos en joyerías, bancos y casinos, pero ha llegado el momento de separarse antes de, como dice Zulema, “que se maten a tiros”.

Han organizado su último atraco. Una despedida por todo lo alto: “El último brindis”. Se trata de una tiara de diamantes que robarán a lo largo de una boda de altísimo postín, conocida como “Las seis lágrimas de Veracruz” por los seis inmensos diamantes que la componen.

Para organizar el atraco, reúnen a otras 4 ladronas (entre ellas Goya). Cuatro socias para Zulema son multitud. Le gusta trabajar sola o en pareja, pero necesitan un grupo para llevar a cabo el atraco.

El robo, que se producirá durante el banquete de la boda, debe ser rápido, sin víctimas y sin complicaciones. Unas horas después se reunirán para repartir el botín en el Hotel Oasis, en el desierto de Almería, y si te he visto no me acuerdo. El plan no resultará tan perfecto como tenían previsto y la situación se irá complicando a cada momento.

Vis A Vis El Oasis: Todos necesitamos un Oasis. Y Zulema y Maca, más.

En una entrevista para Vertele, Escobar explicó que estar lejos de los muros de Cruz no va a eliminar el sello de Vis a Vis, pero sí tendrá aspectos diferentes. “Lo intentamos enlazar permanentemente, pero de manera sutil porque no queremos engañar. Nosotros hemos desfranquiciado la serie. Podríamos haber hecho una 5ª temporada con tramas maravillosas dentro de Cruz del Norte, y nos acusarán de no ser ya Vis a Vis, pero queremos ser tan respetuosos con la serie que la hemos sacado de la cárcel para hacerla distinta”.

“Queríamos formar una banda atípica, pero también fiel a la serie. Queríamos rescatar a gente de Vis a Vis, pero también queríamos generar un nuevo universo de esta 5ª temporada fuera de la cárcel. Habría sido sencillísimo haber cogido a todos, pero nos apetecía contar historias diferentes con miradas laterales, con unas maneras de relacionarse diferentes”, agregó.

DÍA, HORA Y CANAL PARA VER EL ESTRENO DE “VIS A VIS: EL OASIS” EN ESPAÑA

“Vis a vis: El Oasis” será estrenada en España el 20 de abril a las 22:00 horas a través Fox España. A través de las siguientes plataformas podrás ver el primer capítulo:

Podrás ver “Vis a vis: El Oasis” en España por: Movistar+, Vodafone, Orange, Euskaltel, Telecable, R, Sky y Bein Connect.

Posteriormente, se espera que llegue a la plataforma de Netflix y se complemente con las temporadas que ya se encuentran disponibles en la plataforma.

Vis a vis | Najwa Nimri interpreta a Zulema

PRIMER CAPÍTULO DE “VIS A VIS: EL OASIS”

El primer episodio de la quinta temporada de la serie, titulado “Como esos matrimonios que antes de separarse tienen un hijo”, mostrará a las protagonistas, ya fuera de Cruz del Norte, planeando un robo final.

Según la sinopsis, Macarena y Zulema planean un robo final. Así, reúnen a Goya, a la que conocen de la cárcel, a Triana, que es novia de ésta, una joven de la generación Z experta en abrir cajas fuertes, y a Flaca, antigua militar curtida en el uso de todo tipo de armas. Tras el robo, la banda se reunirá en un hotel de Almería en mitad de la nada, El Oasis. Desde allí, tomarán un helicóptero hasta Marruecos. Pero no todos los planes salen cómo estaba previsto.

ACTORES Y PERSONAJES DE “VIS A VIS: EL OASIS”

Maggie Civantos como ‘Maca’ o Macarena Ferreiro Molina

Najwa Nimri como Zulema Zahir

Isabel Naveira como ‘La Flaca’

Itziar Castro como Goya Fernández

Ana María Picchio como Ama Castro

Lucas Ferraro como Cepo Sandoval Castro

David Ostrosky como Víctor Ramala

Lisi Linder como Mónica Ramala

Claudia Riera como Triana Azcoitia

Vis a vis |Maggie Civantos da vida a Macarena

