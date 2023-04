En el último año, “Venga La Alegría” y TV Azteca han experimentado una serie de cambios que han derivado en la salida de importantes figuras en la cadena de Ayuso, como el cubano William Valdés, la directora Sandra Smester y la presentadora Cynthia Rodríguez, a la cual se suma actualmente Horacio Villalobos.

Durante la emisión del viernes 31 de marzo, el presentador de 52 años anunció su salida luego de tres años en el programa de TV Azteca, en el cual pasó de colaborador a uno de los rostros más importantes del matinal.

En su despedida, además, la celeb de México llegó a indicar que su salida se debe a que Laura G fue la responsable de correrlo, algo que causó sorpresa en el equipo de presentadores.

El conductor mexicano se despidió de "Venga la Alegría" de TV Azteca (Foto: Horacio Villalobos / Instagram)

LA SALIDA DE HORACIO VILLALOBOS

Durante la más reciente edición del programa, el también abogado indicó que había tomado la decisión de salir, pues quería concentrarse en sus proyectos personales.

“Terminó mi participación en este sacrosanto programa de Venga la Alegría, yo lo decidí, hablé con los jefes y les dije que mi tiempo había terminado porque quiero hacer otras cosas”, indicó.

Según reveló, si bien se aleja del exitoso programa, seguirá siendo parte de la televisora de Ayuso, pues ahora se unirá a ADN 40, una de las señales de la cadena mexicana.

“Tengo un podcast que tengo que trabajar, que es muy exitoso, tengo una gira de teatro, una serie que estoy escribiendo. Sigo trabajando en Azteca, en ADN 40, es más, yo llevo ahí más tiempo trabajando en ADN 40 que aquí en Azteca UNO”, destacó.

Como se recuerda, el mexicano fue una incorporación de emergencia debido a la pandemia de la COVID-19, pues varios de los integrantes cayeron enfermos, pero sería su conexión la que le permitiría quedarse en el programa por tres años.

“Yo entré aquí por una contingencia y esa contingencia, entré como una llanta de refacción y terminé quedándome tres años, fue muy emocionante. Quiero agradecer a la gente que estuvo, cuando entré, a la gente que está ahora que me voy, dejo amigos, me voy muy feliz de aquí”, destacó.

Horacio Villalobos fue parte de "Venga la Alegría" por casi tres años (Foto: horacitu_oficial / Instagram)

¿LAURA G PIDIÓ LA SALIDA DE HORACIO VILLALOBOS?

Si bien es una de las figuras más destacadas de la cadena, Laura G también ha sido señalada como la responsable de varios de los cambios en el programa, algo que Horacio Villalobos indicó en su despedida.

“Me voy para crecer, para que después no anden inventando que Laura G me corrió”, explicó.

Del mismo modo, el presentador mexicano indicó que pese a que inicialmente no se llevaba bien con algunas presentadoras, no sabría que hacer sin Flor Rubio, Ricardo Casares, Kristal Silva, Capi Pérez, Patricio Borghetti.