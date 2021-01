Hace poco, Netflix confirmó que “We Can Be Heroes” 2 volverá para una segunda parte en la plataforma de streaming. Robert Rodríguez, conocido por su trabajo en animación, regresó al entretenimiento familiar para crear un universo original de héroes en plena era de películas de superhéroes lideradas por las franquicias de Marvel y DC Comics.

En el pasado, Rodríguez lanzó la franquicia “Spy Kids” e hizo su primera película de superhéroes con “The Adventures of Sharkboy and Lavagirl” en el 2005 en 3-D. Entre su trabajo más reciente se encuentra “Alita: Battle Angel” y la parte 2 de “The Mandalorian”, pero regresó a su verdadera pasión con “We Can Be Heroes”.

Esta última cinta debutó en Netflix a fines de 2020 y siguió a los hijos de Heroics, el super-equipo más grande de la Tierra, mientras unen fuerzas para defenderse de una invasión alienígena después de que sus padres son derrotados y secuestrados. ”We Can Be Heroes” presentó el regreso de Sharkboy y Lavagirl, pero no era Taylor Lautner quien se puso el traje del superhéroe.

En realidad, el doble de riesgo J.J. Dashnaw se vistió como Sharkboy en la película, generando una serie de rumores sobre la no inclusión del actor cuando Taylor Dooley si había regresado con su papel de Lavagirl. Screenrant ha revelado que hay una oportunidad de ver a Lautner de regreso en el papel, muy posiblemente para la secuela la película de Netflix.

¿REGRESARÁ TAYLOR LAUTNER COMO SHARKBOY EN “WE CAN BE HEROES” 2?

Sharkboy y Lavagirl en "We Can Be Heroes" (Foto: Netflix)

Los roles de Sharkboy y Lavagirl en “We Can Be Heroes” están limitados por la trama de la película, donde ellos y el resto de Heroics son secuestrados, dejando a los niños superhéroes para salvar el día. Pero, el papel de Sharkboy es notablemente más pequeño que el de Lavagirl.

Dooley aparece claramente para resaltar su regreso y tiene múltiples líneas de expresión. Sharkboy, por otro lado, no dijo una palabra, solo gruñó y mordió un par de veces, y el director le dio al personaje un casco que ocultaba su rostro. Ambas razones contribuyeron a que Lautner no regresara, ya que el papel no era lo suficientemente importante.

Los fans se sintieron decepcionados al no ver a Taylor Lautner regresar en su papel (Foto: Sony Pictures)

Sin embargo, esto podría ser también algo positivo, ya que el disfraz y la falta de diálogo esconden bastante a la persona detrás de la máscara, lo que facilita que Lautner regrese como Sharkboy en el futuro. Ahora que “We Can Be Heroes” 2 está oficialmente en proceso, existe una posibilidad realista de que Lautner regrese como Sharkboy en la secuela.

La trama de la primera película significaba que no había espacio real para que Sharkboy tuviera un papel, pero Rodríguez puede cambiar eso en el futuro. Aunque el mensaje final de la cinta es sobre pasar la antorcha a una generación más joven de héroes, sería extraño si los padres no estuvieran involucrados en la historia futura.

La hija de Sharkboy y Lavagirl destacó en "We Can Be Heroes" (Foto: Netflix)

Después de todo, estos nuevos héroes todavía son niños que ahora tienen que tratar de proteger el mundo, por lo que formar equipos con sus padres o simplemente aprender de ellos pueden ser puntos de historia en “We Can Be Heroes” 2. Si miramos mucho más hacia el posible futuro, el regreso de Lautner como Sharkboy podría establecer una verdadera secuela de “Sharkboy y Lavagirl”.

“We Can Be Heroes” está demostrando ser una película popular para Netflix, por lo que es posible que quieran hacer que la franquicia sea lo más grande posible. La hija de Sharkboy y Lavagirl, Guppy, se destaca entre los nuevos personajes, por lo que esta familia podría ser elegida para una película derivada independiente.

Las posibilidades de que eso suceda aumentarían enormemente si Lautner volviera como Sharkboy en la segunda película. Queda por ver si sucederá o no, pero el uso del personaje de “We Can Be Heroes” ciertamente no debería evitar que ocurra el regreso de Lautner y ahora todo queda en manos de su director para hacerlo realidad.