Will Smith es ahora sinónimo de una carrera exitosa como actor, un artista con un Óscar a cuestas y hasta el individuo que le propinó una cachetada a su colega Chris Rock en plena ceremonia donde recibió precisamente la estatuilla dorada, pero hubo un antes en el que el oriundo de Philadelphia se dedicaba exclusivamente a la música. El rap era su género favorito y en el que tuvo relativo éxito antes de convertirse en la estrella de “El príncipe del rap”, personaje con el que se hizo muy querido por todos... menos por los propios raperos.

El actor que dio vida a Richard Williams, padre de las tenistas Serena y Venus Williams, en la película “King Richard”, film por el que obtuvo este 2022 su primer Óscar como actor, no había tenido experiencia alguna como tal hasta antes de su rol estelar como “The Fresh Prince of Bel-Air”. No obstante, la visión e intuición del productor Quincy Jones -que era justamente uno de los productores de la serie- no fue errada.

Jones le dio la chance a Will Smith de que hiciese la audición y tras 15 minutos supo que era el hombre que buscaban para representar a un adolescente relajado pero con confianza en sí mismo que dejaba su popular ciudad para mudarse a la lujosa residencia de sus tíos y primos en Bel-Air.

”Se notaba que no había montaña demasiado alta para él, y estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado. Pero estaba rodeado de un elenco absolutamente estelar, y un gran equipo de redacción y equipo, y eso nunca debe pasarse por alto”, dijo una vez Jones en una entrevista de 2015 con la revista Time.

El actor junto a DJ Jazzy Jeff, quien dio vida a Jazz, el inseparable amigo de Will Smith en "El príncipe del rap" (Foto: Will Smith / Facebook)

¿POR QUÉ ALGUNOS RAPEROS SE MOLESTARON CON WILL SMITH?

El éxito de la serie no le cambió la vida a Will Smith -cuyo personaje llevaba su mismo nombre-, sino que también transformó la percepción que se tenía sobre el hip-hop y el rap. La influencia de “El príncipe de rap” permitió que la música y cultura que Smith expresaba a través de su personaje llegasen a todo tipo de audiencias.

Jones, como productor musical que también era, estaba contento con este logro. “El hip-hop estaba explotando, vendiendo millones de álbumes a la semana. Los niños, tanto negros como blancos, se habían envuelto en la cultura”, recordó en la misma entrevista.

“Tenías a niños blancos en Iowa caminando con sus gorras de béisbol al revés, pero el establecimiento, como de costumbre, estaba asustado por la realidad del mensaje en la música. Tenías a C. Delores Tucker, Tipper Gore y otros grupos haciendo todo lo posible para matar la música, pero no pudieron. Los niños habían encontrado una voz en el hip-hop que les hablaba”, agregó.

En la reunión de celebración (2020) por los 30 años de "The Fresh Prince of Bel-Air" (Foto: Will Smith / Facebook)

A su vez, Susan Borowitz, escritora y productora de “El príncipe del rap”, notó personalmente la influencia del programa en los jóvenes. “Para cuando regresamos [a la costa este], escuchábamos a los niños blancos en el patio de recreo usando estas palabras que escribimos en los guiones, y nos hizo reír a carcajadas: estos niños blancos adinerados de Westchester usando ‘Yo, amigo’”, señaló Borowitz.

“Gran parte del idioma pasó a la cultura suburbana blanca. Algunos raperos estaban muy enojados porque Will había hecho esto. Sintieron que había diluido su cultura para esta audiencia blanca de clase media”, reveló la misma escritora.