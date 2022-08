En las últimas semanas, “Woo, una abogada extraordinaria” se ha consolidado como el dorama más popular del año, causando sensación entre los suscriptores de Netflix, que la colocaron en la lista de los dramas coreanos más vistos de la plataforma de streaming.

La historia, dirigida por Yoo In-shik, ha sido alabada por los seguidores de la cultura asiática debido al gran trabajo de Park Eun-bin en el papel de Woo, una abogada hábil e inteligente, pero tímida y con problemas para socializar.

Y es precisamente el cuidado que tuvo la producción en los detalles de la historia, como la fascinación por las ballenas que tiene la joven mujer de leyes, a las cuales hace referencia en varios momentos de la trama, lo que cautivó a los fans, pero que también preocupó al actor Kang Tae-oh.

LA ESCENA QUE PREOCUPA AL ACTOR DE “WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”

En la serie, Kang Tae-oh interpreta a “Lee Joon-ho”, el compañero e interés romántico de Woo, el cual debe sortear el trastorno de espectro autista que padece la protagonista de la historia.

En conversación con GQ Korea, el actor reveló que, si bien se siente satisfecho con el recibimiento de la serie, una escena emitida en “A Tale About Sodeok-Dong I”, el episodio siete de la producción, lo mantiene muy preocupado.

En este capítulo, Young-woo y Jun-ho se encuentran y deciden hablar sobre sus sentimientos, algo que le resulta muy complicado a la joven, debido a su condición, por lo que deciden averiguarlo en función a lo que sienten sus latidos.

Kang Tae-oh en el papel de Lee Joon-ho, quien se convierte en el interés amoroso de Woo (Foto: ENA / Netflix)

Tras notar que no hay mucha diferencia, Jun-Ho comentaría: “¿Tu corazón no se acelera si no nos tocamos? ¿Incluso cuando estás conmigo? Eso es decepcionante”, con gesto apenado.

De acuerdo con el actor surcorena, la escena rompe con el personaje, quien es más mesurado en su trato con Woo.

“Estaba muy preocupado por esa escena. Jun Ho siempre esperaría a que Young Woo actuara, pero es la primera escena en la que él se acerca a ella primero mientras actúa. Existía la preocupación de que pudiera verse fuera de lugar”, confesó.

Del mismo modo, explicó el significado de su comentario, el cual puede ser malinterpretado por los seguidores del dorama.

“Sus palabras, ‘Eso es decepcionante’, no significan que estaba literalmente decepcionado. Debe haberse sentido feliz, tímido y avergonzado al mismo tiempo. Había tantos pensamientos y emociones abstractas que no se podían explicar en palabras. Es por eso que probé varias tomas”, aclaró.