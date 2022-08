“Woo, una abogada extraordinaria” se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix, desde que llegó a fines de junio; y no es para menos, ya que la trama ha cautivado de principio a fin a la audiencia, que se deleita viendo en los roles protagónicos a Park Eun-bin, Kang Tae-oh y Kang Ki-young.

Si bien, la historia de este conmovedor K-Drama se centra en una abogada con trastorno del espectro autista que debe hacer frente a los desafíos del día a día y de su trabajo en un bufete, ella no estará sola, pues recibirá el apoyo de algunos compañeros, en ese trajín Lee Joon-ho se encargará de apoyarla en varias tareas relacionadas con las causas penales y obtener evidencia adicional en la escena del incidente, pero poco a poco empezará a enamorarse de Young-woo.

Aunque su interpretación ha sido aplaudida por la crítica y el público, hay quienes han cuestionado su labor dentro de la historia, lanzándole comentarios negativos. ¿Qué hizo el actor respecto a ello y cómo le afectaron?

En "Woo, una abogada extraordinaria", Lee Joon-ho ayuda a la protagonista con varias tareas relacionadas con las causas penales y obtener evidencia adicional en la escena del incidente (Foto: ENA y Netflix)

LOS CUESTIONAMIENTOS AL TRABAJO DE KANG TAE-OH

Debido a que la serie de Netflix entró en el Top 10 de los K-Dramas más vistos de la plataforma, las opiniones no se hicieron esperar; si bien, varias eran felicitando el trabajo de todo el elenco y equipo de producción, hubo personas que se encargaron de cuestionar a uno de los actores.

Kang Tae-oh, quien da vida a Lee Joon-ho, señaló cómo se sintió con los comentarios malintencionados que le lanzaron en redes sociales. “Antes pensaba: ‘¿Por qué la gente se ofende con los comentarios?’ Pero cuando me enfrenté a los malos comentarios sobre mí, el daño fue enorme, incluso cuando me elogian 100 veces, me duele si me odian, aunque sea una sola vez”, indicó.

En una entrevista con GQ South Korea, relató la vez que vio un comentario ofensivo que decía: “¿Por qué un actor como él es elegido protagonista masculino? Cuando veo eso, hago clic en el botón ‘No me gusta’ para empezar. Estoy como, ‘¿A quién le gustó este comentario?’ y con mucho coraje”.

Después de ello entendió que no siempre iba a agradar su trabajo a todos, por lo que prefiere hacer oídos sordos y se centra en su interpretación. “No puedo concentrarme en mi actuación si empiezo a preocuparme por eso”, refirió.

Por ello, sacó la conclusión de que lo mejor es evitar ver las críticas y no darles la mayor importancia.