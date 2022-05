Desde 2017 que Ximena Duque no pisa un set de grabación, no al menos como una profesional de la actuación. La natural de Cali se encuentra alejada de los flashes de la superproducciones y enfocado en su prolífica carrera como empresaria, además de abocarse a su hermosa y numerosa familia, esa que formó con Jay Adkins precisamente hace 5 años, y con quien tiene tres hijo. No obstante, la posibilidad de volver a actuar no es algo que descarte, e incluso ya dijo de qué forma le gustaría regresar a los melodramas.

MÁS INFORMACIÓN: El emotivo encuentro de Ximena Duque con su hijastra y su nieto

La actriz que protagonizó novelas como “Pecados ajenos” (2007-08), “El rostro de Analía” (2008-09) y “Corazón valiente”, por mencionar solo algunas de las realizaciones en las que ha participado, afirmó ahora último que tiene toda la predisposición del mundo para hacerle un relativo alto a su actividad de empresaria en el rubro de la estética. O en todo caso, tratar de compatibilizar sus tiempos para ambas profesiones.

Y es que Ximena Duque, vendiendo productos para el cuidado del cabello y skin care, ha logrado la independencia financiera que andaba buscando para dedicar su tiempo a otros asuntos importantes de su vida, como es la crianza y bienestar de sus tres hijos: Cristian, Luna y Skye.

“Nunca es tarde para tomar acción. Aquí te enseñaré exactamente cómo lo hice y cómo lo sigo haciendo. En casi dos años he generado en ganancias casi tres millones de dólares. No les digo esto por dármelas, se los digo porque aquí tú puedes generar el dinero que tú quieras”, detalló Duque el 2021 en una publicación en su cuenta de Instagram.

En su faceta como empresaria de cosméticos (Foto: Ximena Duque / Instagram)

XIMENA DUQUE ESTÁ DISPUESTA A VOLVER A LA TV CON ESTA NOVELA Y ACTOR

Con una solvencia financiera y más tiempos para disfrutar de su familia, la caleña Ximena Duque desea seguir cumpliendo sus objetivos personales; y uno de ellos es volver a disfrutar de la actuación. Así lo dejó en claro en un reciente live en Instagram, en el que estuvo acompañada de su compatriota y colega, el actor Fabián Rios, y la escritora de melodramas, Marcela Citterio.

En la transmisión, que se realizó el pasado jueves 12 de mayo, Duque y los dos compañeros con los que trabajó en la novela “Corazón valiente” (2012) expresaron su deseo de retomar la telenovela. Incluso, Ximena tuvo palabras de elogio hacia Fabián y Marcela, de quienes resaltó su talento y profesionalismo.

“Cuando me preguntan si voy a volver a la televisión, siempre digo (que) si es un personaje y un proyecto que de verdad me mueva y que para mí amerite salir de mi casa, lo hago feliz; y siempre he dicho (que) volver a la pantalla de la mano de ustedes dos (Fabián y Marcela), coprotagonizar con Fabián Ríos, sería un sueño; no solamente para mí, sino para muchas personas”, expresó la artista de 37 años.

XIMENA DUQUE VOLVERÍA A LA ACTUACIÓN CON “CORAZÓN VALIENTE” 2

Enseguida Fabián Ríos y Marcela Citerrio, quien fue la escritora de “Corazón valiente”, secundaron su deseo. El actor colombiano además expresó su fe en que Dios permita que salga este proyecto, pues por ahora “Corazón valiente” 2 es solo un deseo, pero que con varias voluntades bien encaminadas puede tomar forma rápidamente.

“Yo te aseguro que vamos a hacer segunda parte, yo no sé cómo, pero yo te aseguro que lo vamos a hacer. Hay una cosa muy poderosa en el mundo y es que cuando Dios habla, es el poder absoluto y el pueblo es la voz de Dios y aquí está hablando el pueblo”, aseveró Ríos, quien también cree que lo conveniente es que esta segunda entrega traiga nuevos personajes con nuevas historias.

“Esto no es una casualidad, esto es una causalidad y estamos reunidos prácticamente los próximos hacedores de la nueva temporada de hacer feliz a la gente. No se trata de Sammy y Willy (haciendo mención a los personajes que interpretaron en “Corazón valiente”), se trata de traer a nuevos personajes que tal vez están en este momento esperando una buena historia, y esto es una buena historia donde podemos trabajar en equipo y sacarla adelante”, agregó el actor que viene trabajando en la nueva versión de “Hasta que la plata nos separe”.