Un nuevo capítulo en la novela de colaboradores entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine se produjo esta semana y la mujer de 21 años se encargó de hacerlo popular en el ciberespacio. El suceso provocó mucha sorpresa en todo internet por cómo la cantante pudo darle una sorpresa al intérprete de ‘Shaka Laka’ mientras compartían un momento en la intimidad.

Yailin no solo dejó ver en su cuenta de Instagram que la relación entre los dos era muy buena, sino que también demostró que tuvo una salida cotidiana con Tekashi al supermercado para comprar los ingredientes necesarios para preparar la cena. La madre de Cattleya reveló que tenía mucho talento para la cocina y así lo confirmó el rapero de origen mexicano.

Yailin la chef

“Aquí prendiendo la cocina”, escribió en la descripción de este videoblog que publicó en redes sociales y en el que se puede ver paso a paso cómo disfrutaron de hacer las compras juntos hasta el momento en el que se pusieron a cocinar. Si bien ambos estuvieron en la cocina, fue Yailin la que lideró cada movimiento, ya que, eligió preparar un platillo típico de su país

De esta manera, luego de mostrar parte del proceso que llevaron los dos para cocinar, la expareja de Anuel AA sirvió la comida para que Tekashi pueda probarla y dar su opinión sobre la sazón de ella. El cantante de 27 años probó algunos bocados y calificó de sorprendente el plato, puesto que, al mismo estilo de un crítico detalló el sabor de los alimentos.

Finalmente, la publicación terminó con el rapero muy agradecido con Yailin La Más Viral por haberle invitado y preparado este bocadillo. Tekashi le dio un beso en forma de agradecimiento y ella bromeó un poco al besarse el brazo en señal de celebración por la sazón.

Usuarios reaccionaron

El clip recibió mucha interacción por los internautas, quienes se mostraron encantados por cómo aparecieron los dos. “Anuel me caía bien, pero Tekashi me cae mejor”; “Para que vean, no importa el dinero. Estos son los verdaderos detalles y momentos que se disfrutan”; “Solo falta el embarazo”; “Se enamoraron de verdad, siempre los amores que empiezan como juego son los más reales. Comprobado”, fueron algunos comentarios.

VIDEO RECOMENDADO:

La sensible noticia del fallecimiento de Angus Cloud, conocido especialmente por su papel de Fezco O’Neill en la exitosa serie de HBO, Euphoria, ha dejado a más de un fan conmocionado.