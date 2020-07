La mexicana Yanet García es un derroche de sensualidad constante. Si bien ya no está en las pantallas dando su reporte, la ex ‘Chica del clima’ sí que sabe cómo mantener enganchados a sus seguidores con cada una de sus publicaciones en las redes sociales. Esta vez compartió una peculiar imagen en Instagram que no tardó en desatar una ola de comentarios.

Ella llegó hasta Elephant Seal Overlook, un mirado en California, Estados Unidos, para contemplar la belleza del mar y la imagen elegida para su ‘feed’ la muestra tomando una fotografía al paisaje, apoyada en un muro de concreto y muy bien abrigada con un atuendo negro, pues el clima no era el mejor.

Si bien la vista resulta hermosa, el océano no fue el que precisamente se robó las miradas, sino la posición en la que estaba Yanet García y lo ajustado de su leggins, el cual marcaba aún más una determinada parte de su cuerpo, esa que recibe cientos de halagos y por la que acumula millones de seguidores en Instagram.

Todo parece indicar que la fotografía fue tomada por su novio Lewis Howes con quien vive en California desde que dejó de participar en el programa ‘Hoy’ de Televisa.

Sensualidad en bikini

Esta no ha sido la única foto que ha recibido miles de comentarios en Instagram, pues Yanet García se mostró muy sugerente durante el fin de semana al posar en bikini negro al lado de una piscina. El traje de baño dejó al descubierto toda su imponente figura.

Con esta imagen de infarto, la joven de 29 años hizo que sus seguidores aprecien su escultural figura y su abdomen definido con una prenda que dejó muy poco a la imaginación en un soleado día de verano.

¿En qué ocupa sus días Yanet García?

Tras su salida de la televisión y dejar de ser oficialmente la ‘Chica del clima’, Yanet García no solo está viviendo al máximo su romance con Lewis Howes en los Estados Unidos, sino que sigue enfocada en su entrenamiento personal y en hacer que más personas sigan sus pasos. Es por eso que ahora ofrece sus planes de ejercicios mediante la app Fitplan. Esta le permite seguir en contacto con sus fans, además de que no deja de llenarlos de sorpresas en Instagram, donde no solo sube videos, sino también fotografías que les ‘quitan’ la respiración.

