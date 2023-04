Han pasado más de dos décadas desde que se dejó de emitir “Yo soy Betty, la fea” pero sus fanáticos siguen pendientes de todo lo que concierne a la telenovela, más aún luego del trascendido que circuló sobre una posible nueva temporada, la número 3, de los entrañables compañeros de trabajo de Ecomoda. Al respecto, Mario Duarte, uno de los actores del melodrama dio su opinión sobre esta posiblidad y alertó que Nicolás Mora podría quedar fuera del proyecto.

La realización de RCN, cuya emisión duró un año y medio aproximadamente, marcó una época en Colombia y gran parte de Latinoamérica. Y es que su trama, además de entrener, aleccionaba, pues mostraba las dificultades y prejuicios que debía sortear una joven talentosa como Betty para trascender en una sociedad donde la apariencia tiene una importancia más de la debida.

En esa historia, la estelar -papel interpretado por Ana María Orozco- tiene un amigo leal y casi inseparable. Hablamos de Nicolás Mora, su compañeros de trabajo y personaje que era representado por el actor y músico Mario Duarte.

Precisamente, este ha llamado la atención pues en una entrevista reafirmó que una tercera temporada del melodrama es posible, pero también su ausencia.

“Yo soy Betty, la fea” es la telenovela colombiana más exitosa de los últimos 20 años. Betty y Nicolás eran cómplices, incluso en la vida real (Foto: RCN)

ACTOR MARIO DUARTE AFIRMA QUE TODAVÍA NO ESTÁ GARANTIZADA LA TERCERA TEMPORADA DE “YO SOY BETTY, LA FEA”

En una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, Duarte aseveró que en efecto hay gran posibilidad de que la novela tenga una tercera entrega, pero hasta que no haya un documento firmado no se puede cantar victoria.

“¿Habrá tercera temporada o no?”, le consultó el hombre de prensa, a lo que el histrión replicó entre risas: “Esta conversación puede alterar mis pretensiones de negocios con RCN. La idea está ahí, en el papel, y yo creo que está todo el mundo hablando de esto, pero todavía nos quedan un par de meses”.

En esa línea, Duarte indicó que para mediados de 2023 ya se tendrá definico el panorama. “Yo creo que entre mayo y junio se solidifica la idea o se deja a un lado, porque es un proyecto muy grande y ambicioso”, agregó.

Mario empezó en la actuación en 1998 (Foto: Mario Duarte / Instagram)

MARIO DUARTE ASEGURA QUE NICOLÁS MORA PODRÍA SER EL AUSENTE EN LA TEMPORADA 3 DE “YO SOY BETTY, LA FEA”

El celeb indicó que una nueva temporada le supone una gran expectativa y hasta presión para él. Y es que Mario no ha vuelto a interpretar su personaje de Nicolás Mora desde que acabó la novela en 2001. Vale decir tampoco ha formado parte de las puestas en escena teatrales que se han venido realizando en los años posteriores.

“(Cuando me dijeron sobre una tercera temporada): ‘Mario estamos pensando en hacerlo’, y yo me quedé estupefacto, pensando en qué estaba pasando porque, aunque no creas, me da miedo volver... siempre son 20 años en los que yo no he hecho el personaje. Además, yo no estuve en las obras de teatro, no he participado de esos ‘revivals’ porque respeto mucho a Nicolás Mora y me parece un gran personaje, entonces todavía necesito digerir muy bien esto”, explicó.

En ese mismo contexto, el intérprete argumentó los motivos por los que no estuvo en las obras teatrales.

“Yo no estuve ahí porque no sucedió, ni del lado de acá ni del lado de allá. Con Fernando Gaitán (creador de la historia de Beatriz Pinzón), que en paz descanse y con quien hasta el final fuimos muy amigos, preferimos eso... seguir siendo amigos y no discutir por pendejadas, entonces lo dejamos ahí y ahora estamos frente a esa posibilidad otra vez”, sentenció.