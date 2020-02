La espera terminó. Durante la 54.ª edición del Super Bowl, Disney lanzó un breve video promocional con imágenes exclusivas de The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki, sus nuevas series producidas por Marvel Studios para su plataforma de streaming Disney+.

El video, que se convirtió en viral en YouTube, comienza con escenas de The Falcon and the Winter Soldier, donde se ve a Sam Wilson (Anthony Mackie) entrenando con el icónico escudo del Captain America, que se lo legó el mismo Steve Rogers al final de Avengers: Endgame.

También se observa a Bucky Barnes (Sebastian Stan) siendo perseguido en paracaídas y apuntándole en la cabeza a un misterioso personaje. Otro personaje que hace su aparición es el USAgent, que es saludado en un campo deportivo por una banda disfrazada de los Avengers.

En cuanto a WandaVision refiere, observamos a Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) volviéndose a ver con Vision (Paul Bettany) en la “Residencia Vision”, una casa con una extraña onda de sitcom de la década de1950.

Es en este punto que el video viral de YouTube muestra a los dos superhéroes luciendo varios atuendos, como el famoso traje de Scarlet Witch de los cómics de Marvel . La pareja parece existir en una realidad alterna tras la muerte de Vision en Avengers: Infinity War .

Por último pero no menos importante, Loki (Tom Hiddleston) aparece brevemente usando un uniforme de prisionero y declarando que iba “a quemar este lugar hasta sus cimientos”. ¿Explicarán lo que pasó con el ‘Dios del Engaño’ tras los eventos de Avengers:Endgame ?

El esperado adelanto de las nuevas series de Disney+ que causó revuelo en YouTube finaliza con una toma de The Falcon and the Winter Soldier, donde se ve a Sam y Bucky chocando los cinco. Estos programas se estrenarán durante el 2020 y mediados del 2021.

